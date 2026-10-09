中國巴菲特｜騰訊又跌了　段永平「先賣點put吧」　收208萬期權金

周四﹙8日﹚，騰訊股價跌破420港元，收報411.4元。巧的是，4天前段永平剛賣出2000張騰訊看跌期權，2026年10月29日到期，行權價420港元，收到權利金208.4萬港元。

網友一看就樂了：這是要把自己「PUT進去」？

先別急着笑，看看到底發生了什麼事。近期有網友向段永平提問：「騰訊的企業文化屬於大道看不清的部分嗎？」10月5日，段永平直接曬出交易截圖：「先賣點put吧。」

從交易截圖來看，他在10月4日賣出2000張騰訊2026年10月29日到期、行權價為420港元的put，收到了208.4萬港元的期權費。

賣Put，說白了就是先收一筆錢，然後答應對方：到期如果騰訊股價低於420港元，你可以在420港元賣給我；如果高於420港元，那我就賺權利金。

所以，段永平賣Put不是在賭股價漲跌，而是在表達：這公司我看得懂，420港元的價格我願意買。跌了我接貨，不跌我賺點利息。

option交易是段永平股票交易的重要工具之一，他做股票的第一個交易就是賣put，而且蘋果的大部分倉位是通過賣put買回來的。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

他早就說過，期權是很好的輔助工具，但關鍵是基本面，不理解價值投資的人更難理解option。

2011年12月18日的一段話，就可以很全面了解段永平怎麼看待option策略：

option是雙面刃，既可以是投資的輔助工具，也可以是投機工具。我認為其實option是個很好的工具，因為這個市場上有太多的源源不斷的投機的錢，賣option大概可以算最好的賺投機或對沖的錢的好辦法。我自己從來就沒有一個所謂的option策略，都是跟着基本面走的。我見過的大多數人其實都把option複雜化了，其實option和價值投資的概念一樣，不了解的公司的option是絕對不應該碰的。只要有想用option賺快錢的想法，最後的結果一般都會很糟。順便說下，理解不了價值投資的人更難理解option，做option的技巧越高，最後吃的虧會越大。

雖然段永平一直聲稱自己賣Put沒有什麼策略，但也有幾個原則：

①只為自己想擁有的公司賣Put；②手裏有閒錢；③價格不高不低的時候做，特別便宜的時候最好別賣Put；④回報太低就不做，寧可拿着短期國債。

段永平認為option核心前提是為「想擁有的股票」投保：「我只為自己想擁有的股票投保。賣put無非就是讓你更便宜地買股票。」

那什麼時候可以採取賣PUT的策略？

儘管段永平一直說自己不擅長擇時，但option可以被視為其擇時的替代工具，是價位「不高不低」時的優選。

「我賣put的情況多是自己喜歡的公司的價錢在不高不低的區間，手裏又正好有點閒錢。想着10年後這個價錢也不貴，閒着也是閒着，於是就賣個put，賺個年化十來個百分比的回報。特別便宜的時候最好別賣put。因為很可能賺了一點蠅頭小利而失去大機會的。」

段永平對賣put投資回報定位是閒置資金賺年化10%左右。

「賣put等於對投資回報的要求不像大家想的那麼高，大概就是寧願放棄一口吃個大胖子的機會，但更有機會有還過得去的回報，比如10%/年，也不完全排除更高的收益。」

綜上，段永平的option的策略是針對好公司，在有閒錢的情況下，能以較低成本買入。「這裏並沒有一個所謂的賣option的策略，最重要的還是也只能是找到好公司。」、「put可能會少賺錢，但至少買入成本是低一些的。」

說白了，賣Put不是「看跌」，而是「我想買，但想買得更便宜」。

騰訊，就是他一直想擁有的公司之一。

2010年前後，他就公開說騰訊平台不錯，但「不小心錯過了好價錢」。2018年首次小倉買入，大約285港元，說商業模式、企業文化不錯，價錢也合理，但倉位不到1%，因為「比蘋果懂不透」。

2022年越跌越買抄底，當年8月稱「到30美元以下會再多買」，並說倉位仍不到1%、騰訊確定性比蘋果小；

2023年1月把大部分美股騰訊ADR換蘋果，但港股沒賣，原因是機會成本比較，不是看空，所以11月放話：把大半年前賣掉的慢慢買回來」。

2024年起系統化買入騰訊，8月說「剛買點騰訊」，並用「剔除投資資產、還債、算核心業務PE」的口徑判斷PE已低於20；隨後開始賣Put，原話「爭取每天賣1000個put，終極目標put到1%騰訊、三到五年」，把直接買正股和賣Put結合。

今年4月，有網友提起段永平他減倉騰訊，他直接回複稱：「我什麼時候說過我減持騰訊了？我賣騰訊的Put都被限制過了哈。騰訊是很好的公司，要惜賣。」5月說「騰訊還是那個騰訊啊！」不過，8月段永平透露：「1%的騰訊目前大概400億出頭。我確實沒有過這麼多。」

緊接着10月就曬出賣出2026年10月29日到期、420港元、2000張Put的單子。看來1%騰訊的小目標還在繼續。

所以，段永平這次賣Put，不是突然衝動，也不是喊口號。他還是老一套：看懂公司，等價格，留閒錢，用期權把買入成本壓低。

這是段永平真正厲害的地方，不是每次都能買在最低點，而是他始終知道自己在買什麼、為什麼買、跌了敢不敢拿。

騰訊是不是好機會，每個人判斷不同。但這種「先看懂，再出手；跌了願意接，不跌也開心」的思路，比任何期權技巧都更值得琢磨。

投資到最後，拼的不是手速，是認知和耐心。