國際環保博覽本月底開幕　貿發局︰協助企業把握轉型帶來的新機遇

由貿發局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦、香港特別行政區政府環境及生態局協辦的國際環保博覽2026，將於10月26至29日假亞洲國際博覽館舉行。

香港貿易發展局副總裁朱耀昌表示，特區政府上月公佈首個五年規劃及《施政報告》，提出建設綠色宜居城市。加上中國、歐盟及東盟多個經濟體，都正朝着碳中和或淨零排放方向邁進，並透過法規及產業政策推動低碳轉型，足見綠色轉型已由政策倡議演變為市場規則。全球市場對 ESG 及綠色方案的需求亦持續增長，國際環保博覽將匯聚綠色科技、創新方案及環球商機，協助企業把握轉型帶來的新機遇。

他補充︰「今年國際環保博覽匯聚來自16個國家及地區、超過340家展商，國際參與程度更高。其中，印尼、老撾、緬甸、菲律賓、泰國及越南更是首次亮相。約200名來自中國內地、香港、『一帶一路』及東盟國家等地的主要官員及半官方機構代表將出席參觀，進一步促進跨地域合作與交流。」

香港貿易發展局副總裁朱耀昌。

環境保護署副署長區詩敏博士在記者會上則表示：「第21屆國際環保博覽以『聯通世界．共創綠色未來』為題，正好配合香港特區政府的《香港第一個五年規劃》及落實《施政報告》精準對接國家『十五五』規劃，推進香港綠色轉型、促進綠色創新，並把握低碳經濟帶來的機遇，創造經濟效益，提升市民福祉。展覽亮點包括：特區政府館、環境運動委員會展館、香港館及新增設的綠色科技綜合體驗區。今年於環保博覽期間，環境及生態局會與國家生態環境部首次在香港聯合舉辦『一帶一路』綠色創新大會，以及環保署聯同『一帶一路』綠色發展國際聯盟及中國科學院合辦第二屆『綠色絲路』國際培訓班。博覽凝聚社會各界力量，攜手推動全球碳中和與可持續發展。」

環境保護署副署長區詩敏博士。

企業對香港作為ESG商業樞紐信心持續增強

貿發局同時發佈「2026年香港貿發局ESG指數」，指數由去年的64.2上升至67.3，遠高於50的分水嶺，反映環球企業進一步認可香港作為高效ESG商業樞紐的角色。調查顯示，93%受訪者表示ESG已經成為商業決策考慮因素；實際採購或銷售ESG產品及服務的受訪者比例，更由去年的29%顯著上升至46%。

朱耀昌表示︰「ESG指數上升，反映環球企業對香港作為ESG商業樞紐的信心持續提升。調查結果亦顯示，ESG正加速融入投資、採購及供應鏈管理等商業決策，帶動市場對相關產品、服務及解決方案的需求。ESG已不再只是合規要求，而正逐步成為企業競爭力。」

市場對ESG解決方案的需求殷切，香港在銀行金融、專業服務和創新科技等方面具備優勢，可從中發掘商機。其中在創新科技領域，受訪企業認為最有助提升ESG成效的香港數碼及ESG平台，依次為可持續供應鏈平台(45%)、AI分析(37%)，及用於數據申報的雲端平台(30%)。在供應鏈管理方面，受訪者最看重香港的ESG認證服務 (50%)，其次是提升透明度和可溯源工具(41%)，以及ESG審計與風險分析方案(36%)。