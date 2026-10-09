中美角力｜美共和黨議員要求聯儲局審查港使用美元流動性工具資格

中美角力，在金融領域續上演！美國一名共和黨高層議員要求聯儲會審查香港對一項美元流動性工具的使用資格。

聯儲會：計畫就信件作出回應

據彭博報道，美國眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar致函聯儲會主席凱文·沃什，要求後者正式審查香港金管局使用聯儲會外國和國際貨幣當局回購便利(FIMA)的資格。該工具允許海外央行以持有的美國國債作為抵押借入美元。

Moolenaar給出的理由是香港是中國的金融中心，且當地政府對親民主人士實施嚴厲打壓。

這位來自密西根州的共和黨議員在致沃什的信中寫道：「上述每一個理由單獨來看都足以啟動正式審查。綜合來看，再加上中國脆弱的金融狀況和流動性挑戰，審查的理由就更加充分。」

聯儲會發言人表示已經收到這封信，並計畫作出回應。

港擁逾2500億美債

FIMA工具旨在為外國政府向美元融資市場提供流動性時，提供出售美國國債之外的另一種選擇，從而緩衝相關售債對美債殖利率的影響。該工具對每個交易對手的每日額度上限為600億美元，任何調整都必須得到聯邦公開市場委員會下屬外匯小組委員會的批准。

任何在紐約聯儲開設賬戶的外國央行或貨幣當局都有資格申請使用FIMA，聯儲會有權批准或拒絕申請。

香港實行港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度，截至7月總計持有超過2580億美元美國國債。