NBA中國賽澳門開打　引入阿里千問AI觀賽

2026年NBA中國賽於澳門威尼斯人綜藝館正式開打，由達拉斯獨行俠對陣侯斯頓火箭，展開兩場季前對決。除賽事本身外，記者現場觀察，主辦方亦舉辦籃球與AI、雲端技術相結合的應用體驗活動，內容涵蓋實時賽事數據解析、智能觀賽視點到個人化生成體驗。

千問大模型對接官方數據 新增「真人」AI智能體

現場展示的「NBA大模型」基於阿里巴巴千問（Qwen）開發，直接對接NBA官方實時數據庫，進行秒級數據傳輸。該模型亦整合了賽事知識庫，方便用戶查詢得分及球員背景等關聯資訊。

據阿里稱，在交互功能上，系統新增了以NBA前球員馬貝利（Stephon Marbury）、內地籃球評論員王猛及主播美娜為原型的三位AI智能體，提供語音賽事解析。此外，系統亦整合了賽事門票與周邊酒店預訂、NBA官方商品購買指示，以及個人訓練與飲食計劃檢索等功能。

360度實時回放 突破傳統賽事觀賞

賽事直播體驗亦大大豐富，在導入AI驅動的360度實時回放技術後，可以提供多種特定的畫面處理模式。

其中，阿里巴巴指，「主角時刻」能夠對焦核心球員，淡化周圍次要球員，讓球迷專注於球星對決；「時空切片」能夠捕捉球員起跳、騰空至完成入樽的多個動作階段；而「戰術呈現」則會將球員表現數據轉化為螢幕圖像，計算彈跳高度、空中轉體及滯空時間等關鍵指標。此外更有「第一視角」，模擬球員在賽場上的視線，讓觀眾帶入球星在面對防守壓力時的決策視角。

展出千問AR眼鏡 全線整合賽事App

在「籃球創新中心」現場，亦同步展出「千問AR眼鏡」等AI終端硬體，方便球迷體驗大屏與智慧終端協同觀賽。當日，展區內設置了「千問PPT」互動答題系統，相關AI互動與賽事服務現已全面整合至NBA中國官方應用程式及千問App