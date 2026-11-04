高息部署｜加息重臨投資者應如何應對？拆解環球浮息策略基金

安聯環球浮動息率基金

• 本基金根據環境及社會特點，旨在透過環球範疇的浮息票據賺取收益。本基金採用社會責任投資（「SRI」）（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」），考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合SRI原則。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，本基金並不構成ESG基金。

• 本基金須承受重大風險包括與投資／一般市場、貨幣、信貸能力╱信貸評級、利率、違約、估值、波幅及流通性、及主權債務的風險。

• 本基金須承受SRI（專屬評分）策略投資的風險〔如導致本基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、及╱或在不利條件下出售證券〕。本基金將重點放在SRI，或會降低風險分散程度及對本基金的表現構成不利影響。

• 本基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資，須承擔較高的風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。

• 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。

• 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。

• 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。

^註：本基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。