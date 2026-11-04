高息部署｜加息重臨投資者應如何應對？拆解環球浮息策略基金
安聯環球浮動息率基金
• 本基金根據環境及社會特點，旨在透過環球範疇的浮息票據賺取收益。本基金採用社會責任投資（「SRI」）（專屬評分）策略（「SRI（專屬評分）策略」），考慮以聯合國全球契約原則為基礎的可持續發展因素，並符合SRI原則。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，本基金並不構成ESG基金。
• 本基金須承受重大風險包括與投資／一般市場、貨幣、信貸能力╱信貸評級、利率、違約、估值、波幅及流通性、及主權債務的風險。
• 本基金須承受SRI（專屬評分）策略投資的風險〔如導致本基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、及╱或在不利條件下出售證券〕。本基金將重點放在SRI，或會降低風險分散程度及對本基金的表現構成不利影響。
• 本基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資，須承擔較高的風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可增加原本投資金額損失之風險。
• 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。
• 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
• 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
^註：本基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。
地緣政治局勢持續緊張，能源供應緊張推高油價，令通脹前景再添陰霾。美國聯儲局於9月份重啟加息，為逾三年來首次，市場更預估年內或最少再加息一次，與此同時，十年期美國國債收益率更多次重上5%以上 。面對高息環境持續的可能，投資者除了關注收入，更須審視組合對利率變化的敏感度，而票息可定期調整的浮息票據，或為債券部署提供另一選擇。
對投資者而言，資金部署難免陷入兩難：追入AI等熱門概念股，擔心美股出現高位回吐；轉投傳統固定票息債券，又要面對債息上升帶來的價格壓力。據安聯投資報告，美國國債收益率自今年2月下旬起普遍上升，主要受到能源供應、通脹及政府財政三方面影響。
首先，美國及伊朗關係緊張，令霍爾木茲海峽的地緣政治局勢限制石油供應，推高油價。能源成本上升不僅影響企業營運，更可能透過運輸及商品價格傳導至消費者身上，增加通脹再度升溫的風險。其次，美國核心通脹仍高於聯儲局2%的目標，令貨幣政策難以忽視物價壓力；而美國政府債務及財政負擔持續受到關注，投資者或要求更高收益率，作為持有國債的補償。
以上因素反映市場對未來預期利率將會持續的上升，即使實際利率水平仍要取決通脹、就業及經濟表現。中銀香港個人金融產品部副總經理梁淑怡表示：「今年市場環境波動，大部份客戶尋求風險相對穩定且能獲得定期收益的投資產品，年內*債券基金類別交易金額按年上升逾一倍，反映客戶對此類投資產品需求日益增加。但對投資者而言，目前的挑戰不只是判斷下一次加息的時間，或須同時應對短期利率偏高、長期債息反覆的環境。傳統固定票息債券雖可提供利息收入，價格卻可能因市場利率上升而受壓。因此，在爭取收入的同時管理利率敏感度，或成為客戶債券配置的重要考量。」
浮息配合短存續期 高息環境下爭取韌性收入
與固定票息債券不同，浮息票據的票息與短期參考利率掛鈎，並按條款定期重設，重設間隔通常介乎一日至三個月。當短期參考利率上升，票息便可在重設時相應調高，讓利息收入有機會跟隨市場利率變化，而非一直維持發行時的水平。
相比之下，傳統固定票息債券的票息一般不會隨市場利率調整。當新發行債券提供更高收益時，原有債券的價格便可能下跌，以反映新的市場收益率水平。
浮息票據的另一特點，是利率存續期通常較短。「存續期」是衡量債券價格對利率變動敏感度的指標，並不等同距離到期的時間。即使一張浮息票據尚有數年才到期，由於票息定期重設，其價格對利率變動的敏感度，仍可低於存續期較長的固定票息債券。
收益不只看票息 信貸質素與估值同樣重要
除了參考利率，信貸息差也是債券收益的重要來源，反映投資者承擔信貸等風險所要求的額外補償。因此，評估浮息配置不宜只比較票息高低，也須考慮發行人的資產負債表、償債能力，以及證券在資本結構中的償付順位。安聯投資的一份報告中提到，部分投資級別證券化產品可提供短存續期及額外收益機會。其中，一些AAA級產品設有信貸增強、結構性保障及契約條款，有助保障債券持有人權益。
安聯投資大中華基金業務主管余子玲表示：「面對通脹壓力與利率前景的變化，收益部署不宜只着眼於票息。浮息配置配合短存續期，有助降低利率敏感度，再結合信貸研究與主動管理，爭取收益機會。」
結合浮息與優質信貸 主動發掘環球機遇
要實踐以上部署，投資者可參考安聯環球浮動息率基金（Allianz Global Floating Rate Notes Plus）的投資策略。基金主要投資於環球浮息票據，整體利率存續期操作範圍為0至1年，透過浮息配置與短存續期，力求降低組合對利率變動的敏感度。
基金挑選財務狀況穩健的企業發行人及精選證券化產品，爭取高於現金利率的額外信貸息差收益。截至8月底，基金組合的平均信貸評級為AA-。另外，管理團隊偏好較高信貸質素、償付順位較高的證券，同時可捕捉投資級別與高收益債券之間的估值差異，在機會出現時選擇性承擔風險，爭取額外潛在回報。
按資金需要選擇 兼顧收入與風險
基金設有收息（息率並不保證，派息可從資本中支付）^及累積股份類別，投資者可按現金流需要、計價貨幣及對沖安排選擇。綜合以上原因，浮息策略的價值並非消除所有風險，而是提供不同於固定票息債券的利率風險與收入特性。了解票息重設機制，配合信貸質素、估值及流動性分析，有助投資者更全面地評估其在整體組合中的角色。
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AT類累積股份美元類單位為安聯環球浮動息率基金之代表股份類別，其全年經常性開支比率為0.61%。有關本基金其他類別單位的全年經常性開支比率，請向基金公司查詢。經常性開支比率是根據上個財政年度(截至2025年9月30日)該單位類別的年度費用計算，每年均可能有所變動。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資，截至2026年9月15日。
*截至2026年8月31日數據。
** 新基金客戶指i）於2025年10月1 日至2026年9月30日並未持有基金及進行基金交易, 或ii）於2026年10月1日或以後開立基金賬戶的中銀香港個人客戶。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽中銀香港網頁（投資→基金）或向中銀香港職員查詢。投資基金的價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。因此，您可能不會從投資基金中收到任何回報。
中銀香港是基金公司委任之代理人，而相關基金產品是基金公司之產品，而非中銀香港的產品。對於中銀香港與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解中心與金融糾紛調解計劃相關的職權範圍），中銀香港須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序；然而，對於有關基金產品的合約條款的任何爭議，應由基金公司與客戶直接解決。
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投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。
投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件及網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。發行人為安聯環球投資亞太有限公司。
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