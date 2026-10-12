港交所科技100指數獲「加持」　夥標普道瓊斯指數推跨市場指數

港交所﹙0388﹚推自家指數，獲標普道瓊斯指數「加持」！

港交所宣布，已聯同領先指數供應商標普道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）合作開發並推出「標普500香港交易所科技100指數」，為市場提供一項結合美國上市領先企業及香港上市市值最大科技公司的跨市場指數。

香港股票市場持續拓展，並吸引匯聚了更多科技及創新驅動型企業。與此同時，投資者正放眼全球市場以進行分散投資及尋求更多新機遇，帶動市場對靈活全球投資方案的需求顯著上升。

港交所續指，在此背景下，標普500香港交易所科技100指數透過單一基準，同時追蹤兩個市場的表現，結合香港科技及創新企業的增長潛力，以及美國大型股市場的規模和多元性，讓投資者可更廣泛配置不同地域、行業及增長來源。指數約60%配置於香港交易所科技100指數，40%配置於標普500指數，並按季調整權重。

香港交易所市場主管余學勤表示：「創新元素已成為企業實現增長和投資者把握機遇的重要動力。我們很高興與標普道瓊斯指數攜手推出這項指數，同時追蹤香港蓬勃發展的科技及創新生態圈，與美國的大型股市場，匯聚兩地互補優勢，為投資者提供便捷的跨市場投資新途徑。香港交易所將繼續致力拓展指數產品、開發創新方案，支持市場可持續發展。」

標普道瓊斯指數首席商務官Robert Ross表示：「香港科技生態圈發展迅速，而投資者亦正以更全球化的視野尋找增長機遇，這些趨勢推動市場對創新基準指數的需求。我們很高興與香港交易所攜手開發標普500香港交易所科技100指數，將香港充滿活力的科技產業與美國領先大型企業匯聚於單一、具透明度的基準指數之中。這項合作展現了指數創新如何透過統一且以規則為基礎的框架，連接不同市場的優勢與機遇。」

標普500香港交易所科技100指數已於2026年9月30日推出，旨在支持日後追蹤有關指數的ETF具備納入港股通交易的資格，並透過單一基準提供美國及香港股票市場的投資配置，促進投資組合多元化及跨市場資金流動。

香港交易所科技100指數於2025年12月推出，旨在反映市值最大的100隻與六大科技領域主題高度相關的香港上市公司證券的表現。六大主題分別為人工智能、生物科技及醫藥、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網及機器人。

標普500指數被視為衡量美國大型股表現的最佳單一指標，涵蓋500家領先企業，佔美國可投資股票市場總市值約85%。截至2025年底，約23萬億美元的資產以標普500指數作為追蹤或基準，其中約16萬億美元為被動管理資產。