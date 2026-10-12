中電︰首三季港售電量升2.5%　數據中心佔總用電6.6%　息維持63仙

中電控股(0002)公布截至9月底止首三季表現。期內，香港售電量281.31億度，按年上升2.5%，主要受惠於香港經濟保持穩健增長，帶動大部分行業的用電需求上升。

值得一提，人工智能及其他創新科技產業迅速發展，推動數據中心的售電量增加12.8%，佔總用電量6.6%。電動車充電相關的用電量亦持續錄得強勁增長。

集團派發今年第三期中期股息每股0.63元，與去年同期相同。

中電表示，人工智能及其他創新科技產業迅速發展，推動數據中心的售電量增加12.8%，佔總用電量6.6%。電動車充電相關的用電量亦持續錄得強勁增長。

中華電力稱，正加快在洪水橋、沙嶺數據園區及新田科技城等地區建設電力基建。

正加快在洪水橋等地區建設電力基建

集團又稱，中東地緣政治局勢持續不穩，繼續影響全球能源市場。隨着燃料成本上升，中華電力客戶10月的平均淨電價較1月上調4.8%。為支援有需要的住戶，中華電力於8月至10月期間推出「燃料費特別回扣」，預計約五成住宅客戶受惠，每戶在這段期間可獲約100元的回扣。

為支持北部都會區發展，中華電力正加快在洪水橋、沙嶺數據園區及新田科技城等地區建設電力基建。中華電力正與沙嶺數據園區的項目發展商緊密合作，全速推進園區的電力基建發展工程，目標爭取在2027年年中分階段投入運作。

另外，中電控股宣布，委任斐歷嘉道理為董事會副主席，有關任命將於明日﹙13日﹚生效。他於2018年8月獲委任為中電控股非執行董事，並為財務及一般事務委員會及可持續發展委員會成員。多年來，他一直協助主席米高嘉道理爵士，參與中電與公共部門高層持份者的聯繫工作。