高盛力挺人民幣！　認為升值潛力被大大低估　公允值直指6算

高盛稱市場低估了人民幣的升值潛力！據彭博報道，在高盛集團的Kamakshya Trivedi看來，在全球每日交易額高達9.5萬億美元的外匯市場之中，人民幣走強是最被低估的情況之一。該行的公允價值指標也指向人民幣未來有可能走強至6附近，較現時6.7算水平強勢。



高盛預計人民幣兌美元匯率將在一年內從目前的6.69左右。（GettyImages）

人民幣未來有可能走強至6附近

Kamakshya Trivedi是高盛的全球外匯、利率和新興市場策略研究主管，他認為中國人民幣匯率被低估約20%至25%這一估計還是「保守」了。他補充說，中國不斷擴大的貿易順差也強化了人民幣升值的理由。

Trivedi上周在彭博的採訪中表示，高盛預計人民幣兌美元匯率將在一年內從目前的6.69左右，升至6.40，該行的公允價值指標也指向人民幣未來有可能走強至6附近。人民幣匯率上一次接近6是在2014年初，當時正值大量熱錢湧入。

「對於這種趨勢能走多遠，人們估計不足。」Trivedi說，「每次我們調強預測時，我都驚訝於市場共識和遠期市場都遠遠沒有跟上。」

「我們的觀點很直白：我們認為這將是一個漸進的過程，但會持續下去。」他補充道。

高盛認為，對內地來說最重要的是貿易關係的穩定。（ICTSI）

中國決策者或樂於接受人民幣進一步升值

高盛發表此番言論之際，正值中國面臨來自歐洲等主要貿易夥伴的批評聲日益高漲，指責中國人為壓低匯率以刺激出口。中國方面則反駁這些說法，認為匯率調整無法解決全球經濟的結構性失衡問題，並說中國出口強勁源於其不斷提升的產業競爭力。

Trivedi表示，如果將中國的經常賬戶和對外收支狀況考慮在內，人民幣被低估的程度還會「大得多」。官方數據顯示，今年前八個月中國的貿易順差為8,055億美元。

「所以在我看來，毫無疑問，這種貨幣被嚴重低估了。」他續說，中國決策者可能越來越樂於接受人民幣進一步升值，部分原因是穩定貿易關係至關重要。

「即使從中國的角度來看，我認為對他們來說最重要的是貿易關係的穩定。」他說，「貿易關係穩定的時間越長，他們就越能意識到，一定程度的貨幣升值與宏觀基本面是一致的。」

他還認為，人民幣走強符合北京提升人民幣全球地位的目標。「我認為溫和、漸進但持續的升值也有助於國際化進程。」他說，「這使得中國資產的回報前景更具吸引力。」