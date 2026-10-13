怡和調高今年盈利指引　另斥26億將金門建築完全收歸旗下

怡和集團宣布，調高2026年基本每股盈利指引，由之前預計每股5.33美元，上調至每股介乎5.5至5.65美元，意味將按年升3%至6%，並已扣除去年資產出售及重分類調整的影響。該集團指，有關變動主要反映今年首三季業務續錄穩健表現。

另外，怡和指，已簽署並完成一項協議，斥2.5億英磅(約25.93億港元)，向保富集團(Balfour Beatty)收購金門建築(Gammon Construction)50%股權，將全資持有金門建築，並將分三期等額支付。怡和預期是次交易將自首年起為盈利帶來溫和增長，價格毋須於交易後作出調整，是次收購業務包含所有未來股息權利及資產負債表所持現金。另將增強Jardine Engineering & Infrastructure(JE&I)的增長和規模。

金門建築是亞洲領先的建築與工程公司，在香港、新加坡及區內其他市場承建多項大型項目。

怡和行政總裁潘林峯指出，很高興上調2026年基本盈利指引，反映投資組合持續錄得穩健表現。收購金門建築是今年進行第二項重大交易，對JE&I的一項具策略及協同效益擴展，將即時提升怡和基本淨利潤，冀未來幾年內將JE&I盈利翻倍，並專注策略性投資，以提升在亞洲來自控股業務的盈利及業務能力。他又指，怡和自1969年起一直是金門的股東，是次收購體現對金門及香港的持續承諾。