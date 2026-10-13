新地九龍東帝苑酒店開幕 　郭氏兩代齊撐場　獲「微笑劍后」加持

新鴻基地產（0016）旗下的全新轉型項目、位於將軍澳的「九龍東帝苑酒店」（The Royal Garden Kowloon East）今日﹙13日﹚舉行開幕儀式。新地主席兼董事總經理郭炳聯、新鴻基地產代理資深董事郭炳江、新地執董郭基煇、新地執董郭基泓等一眾高層齊集主持點睛及切金豬儀式外，旅遊界立法會議員兼「微笑劍后」江旻憓亦現身到場支持。



新地九龍東帝苑酒店開幕，旅遊界立法會議員兼「微笑劍后」江旻憓﹙中﹚現身支持。﹙高嘉怡攝﹚

經典品牌重塑「都市度假」

新地主席兼董事總經理郭炳聯於開幕致辭時表示，集團自1981年在尖沙咀成立首家帝苑酒店以來，一直秉持「以心建家」的理念，以優質服務及精緻餐飲贏得市場口碑。歷經45年發展，集團決定將此專注與細緻的服務理念引入將軍澳區，把原有的商務酒店全面翻新與品牌升級，正式推動「九龍東帝苑酒店」轉型為結合商務與都市度假（Urban Resort）的新地標。

他指出，將軍澳近年發展迅速，區內配套日益完善。除港鐵將軍澳站上蓋優勢外，鄰近的中醫院、香港科技大學分校、政府大樓及入境事務處總部等設施相繼落成或投入服務，為該區注入龐大的商務、醫療及旅遊人流。

新地主席兼董事總經理郭炳聯。﹙夏家朗攝﹚

新鴻基地產前聯席主席郭炳江﹙右﹚。﹙夏家朗攝﹚

交通網絡、社區商圈與酒店聯動

郭炳聯又提到，酒店的交通優勢相當突出，無縫對接港鐵網絡，去尖沙咀、中環等核心商業區或者啟德體育園都極之方便。加上6號幹線預計於今年內全面貫通，將軍澳將直接駁通中九龍繞道，大大縮短前往西九龍的車程。「無論到西九文化區欣賞藝術展覽及表演、前往區內商業地段，抑或到香港西九龍站轉乘高鐵，都更加方便，全面照顧商務出行同休閒觀光嘅需要。 」

除了交通方便，新地將軍澳區內的商業版圖亦是另一大賣點。酒店將會與東港城、將軍澳中心、PopWalk天晉滙等大型商場，以及天晉系列屋苑緊密聯動，打造成一個集「衣食住行」於一體的高端生活圈。

九龍東帝苑酒店總經理張睿亦於致辭中補充，酒店配備366間現代風格客房、戶外泳池、24小時健身室及多功能宴會場地，並提供親子與寵物友好的多元化住宿設施。此外，酒店頂層將設特色餐廳，大堂亦引進經典的Fine Foods Lounge，繼續為顧客帶來著名的帝苑蝴蝶酥等招牌餐飲。