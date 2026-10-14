日本央行據報暫不急於連續加息　仍保留年底前行動的空間

彭博引述知情人士稱，日本央行官員傾向於本月不再加息，避免罕見的連續加息，但仍在考慮最早於12月再次採取行動的可能性。



知情人士表示，在沒有跡象顯示通膨上行風險會突然加劇的情況下，日本央行官員認為沒有太大必要連續加息。央行將轉而仔細評估經濟數據，以判斷是否有必要最早在12月會議上再次加息。

知情人士稱，10月30日會議的最終政策決定在最後一刻仍可能發生變化。

日本央行行長植田和男領導的政策委員會上月將利率上調至1.25%，以遏制通膨上行風險。與此同時，美國財政部長斯科特·貝森特一直敦促日本央行繼續推進政策正常化，以幫助日圓走強。

9月的加息是日本央行三個月內第二次上調利率，加息節奏為1990年以來最快。植田和男當時表示，隨著日本央行進入更加重視物價上行風險的新政策階段，這次加息是合理的。不過，日本央行自1980年以來還從未連續兩個月加息，顯示出其長期以來傾向於先觀察政策調整影響、再採取下一步行動。

知情人士向彭博稱，在基本通膨處於日本央行目標附近之際，央行將繼續尋找再次加息的合適時機。（路透社）

隔夜掉期市場定價顯示，交易員目前預計日本央行本月加息的概率約為10%，而截至12月加息的概率升至88%。上月接受調查的經濟學家中，約三分之一預計日本央行將在12月採取行動，超過一半則預計央行會等到明年1月。

知情人士向彭博稱，在基本通膨處於日本央行目標附近之際，央行將繼續尋找再次加息的合適時機，同時評估迄今加息措施的影響。

日本央行將在政策聲明發布的同時公佈新的季度經濟展望。知情人士稱，官員們將評估油價高企帶來的影響，並考慮是否需要把一項尚待落實的食品消費稅臨時下調措施納入預測。