紐約聯儲行長目前預計明年無需加息　稱通脹有望大幅放緩

據彭博報道，紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯表示，他仍認為今年年內再加息一次是合適的，但目前預計明年沒有升息必要。

威廉姆斯周二在紐約聯儲接受彭博新聞採訪時表示：「我沒有改變自己的看法，依然認為再加息一次可能是合適之舉，至於加息之後，我目前預計無需採取更多行動。」

威廉姆斯表示，仍有跡象顯示，隨著關稅和能源價格衝擊的影響消退，通膨將「大幅」放緩，並在明年接近聯儲會2%的目標。結合其他顯示核心通膨正在降溫的跡象，他認為，這應該有助於抵消AI基礎設施建設帶來的價格壓力。

美國國債殖利率應聲小幅下跌，2年期殖利率漲幅收窄。

威廉姆斯強調，他仍在密切關注AI對通膨的影響。（Reuters）

威廉姆斯的觀點與聯儲會官員9月會議後公佈的利率預測中值一致。聯儲會當時決定加息25個基點。不過，包括克利夫蘭聯儲行長貝絲·哈馬克和達拉斯聯儲行長洛麗·洛根在內的多名官員已經明確表示，他們認為之後需要不止一次加息才能使通膨回到2%。

根據聯邦基金利率期貨定價，投資者目前預計聯儲會將在12月加息，並於2027年再加息兩次。

威廉姆斯強調，其展望存在高度不確定性，尤其是他仍在密切關注AI對通膨的影響。

他說：「現在只是10月中旬。美國經濟受到許多不同因素的影響，我們必須繼續觀察數據。」