國家統計局︰9月CPI升0.9%　PPI飆5%｜中國經濟

國家統計局公布，9月全國居民消費價格(CPI)按年升0.9%，較上月擴大0.1個百分點。今年首9個月，CPI按年升0.9%。

按年比，9月份，食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.5%。按月比，9月CPI上漲0.2%。其中食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%。

9月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年下降0.9%，影響CPI下降約0.26個百分點。食品中，鮮菜價格下降8.1%，影響CPI下降約0.14個百分點；畜肉類價格下降3.7%，影響CPI下降約0.15個百分點，其中豬肉價格下降10%；鮮果價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；蛋類價格上漲14.3%，影響CPI上漲約0.07個百分點。

另外，9月份，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年上升5%，升幅較上月擴大1.2個百分點。今年首9個月，PPI上升2.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月全國CPI按年上漲0.9%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，汽油價格上漲16.6%，漲幅擴大7.3個百分點，影響CPI上漲約0.47個百分點，帶動能源價格漲幅由8月的4.1%，擴大至9月的7.3%。扣除能源的工業消費品價格上漲1.6%，漲幅回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.39個百分點。其中，黃金飾品價格上漲22.5%，漲幅回落11.1個百分點，影響CPI上漲約0.11個百分點。

董莉娟又稱，從按月看，9月全國PPI上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。本月PPI環比運行的主要特點包括，一是國際原油、有色金屬價格上行帶動國內相關行業價格上漲；二是部分能源和原材料行業供需狀況變化拉動價格上漲；三是人工智能、算電協同等領域加快發展帶動部分行業需求增加、價格上漲。