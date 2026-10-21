大新銀行夥中小企聯合會助中小企藉ESG認證拓商機

隨着全球可持續發展標準不斷提升，環境、社會及管治（ESG）已不再只是大型企業或上市公司的專屬議題，而是逐步延伸至供應鏈管理、採購準則、融資安排及企業長遠競爭力之中。大新銀行與香港中小型企業聯合會攜手推出《SME ESG約章》2026，希望協助本地中小企持續經濟轉型，同時藉ESG認證開拓更多商機。



大新銀行指出，近年本港中小企普遍意識到ESG議題的重要性，但不少企業受資源、人手及專業知識所限，未能成功踏出實踐ESG的第一步。中小企聯合會自2023年開始推出《SME ESG約章》，協助中小企把ESG元素融入營運架構及管治機制，提升營商競爭力，建立可持續發展。

香港中小型企業聯合會會長郭志華

協助中小企了解大型企業所需

《SME ESG約章》今年的目標是協助中小企藉ESG認證開拓更多商機，為此今年首兩場工作坊特別安排從大型企業及中小企兩個角度現身說法，邀請了信和集團及華潤集團等大型企業代表，向中小企解釋為何實踐ESG可帶來商機，同時亦邀請中小企代表分享如何將ESG融入產品、服務及營運理念，從而贏取生意機會。

香港中小型企業聯合會會長郭志華指出，中小企作為供應鏈的重要一環，若要讓整個業界跟上可持續發展的相關標準，必須推動中小企逐步轉型。此外，大企業每年均須提交ESG報告，歐洲市場亦對供應商設有相關ESG要求。若能及早向中小企灌輸ESG概念，並提供取得認證及報告的渠道，將有助企業提升競爭力。

目前坊間有各式各樣的ESG相關活動，但取向各有不同，而香港目前並沒有一套專為中小企而設的ESG標準。中小企聯合會認為，不能直接將上市公司相關標準完全套用於中小企業界，因此與由不同社會持份者組成的委員會及技術支援伙伴合作，參考上市公司ESG要求中適用於中小企的部分，制訂約章標準。為提高公信力，《SME ESG約章》亦邀請第三方機構進行審核認證，並為參加企業撰寫ESG報告。

ESG認證有助企業提升競爭力

《SME ESG約章》經過數年推動，中小企對ESG的態度亦逐漸轉變。中小企由最初的「認知」與「評估」階段，逐步邁向「實踐」與「價值創造」。參與《SME ESG約章》並獲得免費獨立評核及認證的中小企數量顯著上升，由2024年的約30家增加至2025年的48家，反映愈來愈多中小企主動投入ESG轉型。

《SME ESG約章》自去年起設立「ESG自我線上評估平台」，讓有興趣的中小企免費參加，了解自身公司在ESG方面的表現。中小企聯合會每年均會改善約章的細節，協助企業更容易完成認證工作。今年認證平台新增AI功能，可協助企業撰寫政策文件及輸入營運資料，減輕人手負擔。

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富指出，大新銀行一直視中小企為重點策略客戶群之一，明白中小企在升級轉型與尋覓商機上最需要協助，因此致力協助中小企認識及實踐ESG，建立更具韌性的營運基礎，並穩步推進可持續發展，以達到長遠所需的經濟轉型。

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富

冀訂立中小企ESG標準

大新銀行自2024年起贊助《SME ESG約章》，希望為中小企提供所需資源，協助他們將ESG元素融入營運架構及管治機制，以達到大型企業所需的標準。大新銀行亦從資源及金融優惠層面支援參加企業，將全數資助合資格的首40家中小企，由指定第三方獨立顧問評估和審批認證文件。

展望未來，中小企聯合會期望《SME ESG約章》能持續擴大影響力，成為中小企ESG標準的重要參考。長遠而言，更期望特區政府考慮以約章為基礎，為中小企訂立一套明確路徑及指引，讓企業在推行ESG時有清晰方向可循，而非各自摸索。