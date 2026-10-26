中銀香港「Digital One智勝一籌」四大數碼理財智慧

隨着金融科技發展迅速，大眾對數碼理財的要求日益提升。為迎合市場需求，中銀香港近日為其數碼理財服務進行全面升級，增添多項新功能及服務，致力為用戶帶來更完善的體驗。中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示：「客戶對數碼理財需求持續上升。截至今年8 月，中銀香港所有財富管理產品線上交易量均按年上升。」他特別提到，是次升級加入了不少亮眼新功能，包括基金「小幫手」、「外匯限價指示功能」等，助客戶在理財佈局上「智勝一籌」。



中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，是次升級加入多項亮眼新功能，致力為客戶打造涵蓋理財、支付、投資等全方位的數碼理財方案。

近年市民的生活及理財模式高度數碼化，理財渠道亦變得更多元。中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱指出：「數碼渠道已成為客戶理財及處理日常銀行服務的重要平台。本行『Digital One 智勝一籌』配合客戶對數碼理財及跨境金融服務持續增長的需求，從理財場景、產品功能、操作流程至市場資訊，讓客戶全方位享受更智能、高效且貼心的財富管理旅程。」

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱指出，在金融科技創新驅動下，大眾於日常消費及理財場景中皆日益倚重數碼渠道。

結合科技與人性化 陳蕾化身大使演繹數碼新態度

要在競爭激烈的數碼銀行服務中脫穎而出，必須從客戶的真實需求出發。全新升級的手機銀行功能正是一個結合創新科技與人性化設計的綜合體驗。為了完美演繹這種理財新態度，中銀香港特別邀請了形象百變、勇於突破的歌手陳蕾（Panther）擔任「Digital One 智勝一籌」星級大使。工作行程緊湊的她，正代表了現代人追求高效、自主理財的生活態度，與智慧理財理念不謀而合。

拆解四大核心優勢 全方位提升理財體驗

透過無縫整合各項嶄新產品與針對性的金融科技，「Digital One智勝一籌」具體展現了「智便捷、智專業、智無界、智懂您」四大核心優勢，全方位涵蓋客戶在理財、投資以至日常消費等不同層面的需要：

智便捷：全港首創跨銀行數據智慧應用

中銀香港為市場上首間將「戶口互聯」（IADS）服務應用於貸款申請流程的銀行，客戶在申請按揭、私人貸款或信用卡時，可減省提供紙本「入息證明」文件，大幅加快申請流程。此外，BoC Pay+可於本港及跨境支付、轉賬與繳費，是超越支付錢包的「一站式消費管理平台」。

智專業：財富管理數碼新體驗

為助客戶達成不同理財目標，中銀香港推出全新基金「小幫手」，提供對話式理財導航，助客戶輕鬆選擇基金及完成交易。配合美股全天候買賣交易時段，客戶可以隨時掌握市場機遇。客戶更可透過「美股賺息易」，借出美股予第三方供應商，在持有股票的同時有機會輕鬆賺取額外利息收入。 另外，手機銀行亦可提供全程網上投保的儲蓄保險，助客戶達成不同理財目標，實現「智專業」的理財體驗。

智無界：跨地域全球金融服務

針對有跨境及環球理財需要的客戶，配合全新「外匯限價指示功能」，到價即時自動兌換，輕鬆掌握心水外匯匯率。客戶亦可透過手機銀行綜觀其各地的中國銀行賬戶，並利用「跨境支付通」直接以轉數快匯款到內地賬戶，實現全天候環球資金調配。

智懂您：自主貼心銀行服務

中銀香港致力提供「智懂您」的專屬體驗。在創新科技應用方面，中銀香港個人金融及財富管理部副總經理蘇歡滿表示：「我們應用人工智能及大數據模型分析，提供更個性化服務，透過多元化主題貼合客戶所需；並以生成式AI創新推出AI數字人主題短視頻，以有溫度的科技讓客戶及時洞悉市場脈搏。」除了有AI大數據技術支援外，專屬的人性化支援亦令陳蕾深有體會。她分享道：「平時工作好忙，未必有時間親身去分行處理銀行事務。現在透過『RM Chat』，專屬客戶經理可以在線幫手，加上手機銀行個性化推送通知，隨時收取度身訂造的優惠或市場資訊，真的非常貼心！」

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理蘇歡滿表示，該行積極應用AI科技，透過生成式AI賦能的數字人短視頻，提供更個性化的理財資訊。

中銀香港最近亦乘勢推出了「Digital One智勝一籌大抽獎」，客戶只需於手機銀行登記及完成指定任務，即有機會分享高達1,000萬信用卡積分。體驗「智勝一籌」的理財魅力同時，更有多種數碼理財產品的優惠推廣，詳情及了解更多請瀏覽︰https://www.bochk.com/dam/more/digitalone/tc.html。

投資涉及風險。受條款及細則約束。

外匯買賣涉及風險及買賣差價。

投資基金的價格可升可跌，甚至可能變成毫無價值。因此，您可能不會從投資基金中收到任何回報。

提示：借定唔借？還得到先好借！

BoC Pay+儲值支付工具牌照編號：SVFB072

（資料由客戶提供）