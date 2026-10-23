高息新常態下　如何破解個人投資美債的痛點？

隨著聯儲局於2026年9月中旬宣佈加息25個基點，聯邦基金利率目標區間上調至3.75%至4%*，全球金融市場再度迎來了利率「更高、更久」（Higher-for-longer）的宏觀格局。



對於香港的個人投資者而言，如何在資本市場波動劇烈、高息環境持續的當下，既能捕捉高息新常態下的回報，又能合理控制投資組合的波動風險，成為當前理財策劃的重要議題。

美元高息環境的內在邏輯

聯儲局持續將基準利率維持於較高水平，背後受多重結構性因素驅動。

短端利率方面，美國就業市場與整體經濟現韌性，加上能源價格波動及地緣政治風險，使核心通脹回落至通脹目標的過程存在反覆，逼使聯儲局必須維持偏緊的貨幣政策。

長端收益率方面，美國政府大規模發行國債以支應財政赤字，市場供給過剩，推高投資者要求的長端風險溢價。在中美貨幣政策分化、全球主要經濟體利差擴大的背景下，美元高息資產展現吸引力。

同時，全球主要經濟體之間的貨幣政策走勢呈現明顯分化。相較於部分地區持續推進貨幣寬鬆，美元高息環境為全球資金提供了具有吸引力的利差。

個人投資美債的傳統痛點

面對美元高息環境，手持閒置資金的個人投資者自然希望捕捉這波無風險回報。然而，對於香港個人投資者而言，直接購買美國國債往往面臨諸多障礙。

首先，是資金門檻較高。直接在場外債券市場（OTC）購買一手或指定面額的美國國債，動輒需要數萬甚至十萬美元以上，對一般散戶資金並不友好。

其次，是交易流動性與手續費。場外債券交易的報價透明度相對較低，買賣差價（Bid-Ask Spread）較大，且個人投資者難以獲得機構級別的優惠交易費率。

再次，是期限管理複雜。直投實物國債需要投資者自行處理到期再投資（Reinvestment Risk）以及存續期（Duration）調控等技術問題，維護成本較高。

大幅降低門檻的工具化方案

為了解決上述痛點，透過香港交易所上市的美債相關 ETF進行配置，逐漸成為本地個人投資者進行現金管理與固定收益配置的重要途徑。

透過美債 ETF，投資者只需以一手港股的常規交易門檻，即可在熟悉的港股交易時間內輕鬆配置一籃子不同期限（如超短期、中短期等）的美國國債持倉。這不僅大幅降低參與門檻，還具備高交易透明度、優良流動性以及較低持倉成本等優勢，讓個人投資者以較靈活的方式參與全球固定收益市場。

以 Global X 等在港深耕的ETF發行商為例，發行人通常會密切留意全球宏觀利率走勢，為本地市場提供涵蓋不同收益率曲線與風險特徵的多元化固定收益 ETF，旨在幫助投資者建構兼具流動性、收益性與抗風險能力的投資組合。

展望未來，雖然市場對聯儲局後續的降息節奏仍存分歧，但在高息新常態下，適當將部分閒置資金配置於美國國債相關ETF，仍是投資者實現相對均衡配置的潛在選項。投資者在作出任何投資決定前，亦應仔細評估個人風險承受能力、流動性需求及投資期限。

*資料來源：美國聯邦儲備局，2026年9月16日。

吳翊婷

Global X ETFs (香港) ETF業務發展副總裁，於證監會持有第1、4、9號牌照



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