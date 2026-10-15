科技硬體股未止血　累韓股KOSPI挫近8%　SK海力士7709暴瀉15%

全球科技硬體股暴跌行情延續，亞洲晶片製造商今﹙15日﹚早跟隨美國同行走低，主要因為市場擔憂聯準會升息和人工智慧融資困難。

頂級記憶體製造商三星電子跌7.9%、SK海力士股價下跌超過10%，導致韓國基準股指KOSPI下跌高達7.6%。日本日經225指數下跌近4%，其中半導體相關股票，如Ibiden和鎧俠控股，表現最差。

本港上市的SK海力士兩倍槓桿etf﹙7709﹚也大瀉14.99%。另外，本港熱炒AI概念股也急瀉，聯想集團﹙0992﹚挫逾7%、建滔積層板﹙1888﹚挫7.9%。

三星和ASML控股公司強勁的財報未能安撫投資者。。（Reuters）

美國半導體股指數市值 蒸發1.6萬億美元

彭博報道指，備受關注的美國半導體股指數在連續六個交易日下跌中市值蒸發了1.6萬億美元，因為市場對利率上升、估值過高以及構建人工智能基礎設施的巨額成本的擔憂加劇。

三星和ASML控股公司強勁的財報未能安撫投資者。

「投資人情緒疲軟，疲軟正在累積，」首爾Iroom投資顧問公司投資部門經理Jo Hyunik向彭博表示。 「我預計這種波動劇烈、受資金流動驅動的市場將持續，直到美國利率和中期選舉結果更加明朗，」他補充道。

報道指出，週三公佈的數據顯示，美國9月消費者物價指數（CPI）以五個月來最快的速度上漲，這加劇了市場的擔憂，並刺激了投資人押注聯準會將採取更激進的緊縮政策。此外，CoreWeave Inc.的股價暴跌，其債券價格跌至通常表明公司陷入困境的水平，這進一步加劇了人們對人工智慧交易的擔憂，並導致投資者再次質疑在人工智慧基礎設施上進行大規模投資的可持續性。

韓股估值跌至極低水平

韓國綜合股價指數（KOSPI）即將迎來連續第七個交易日下跌，這將是自2024年9月以來最長的連跌紀錄。目前，該指數正處於7月底以來的最低水準。

「韓國股市的估值已經跌至極低水平，」Life Asset Management執行長薑大權表示。他補充說，雖然從當前水準的任何回檔都可以被視為買點，但投資者必須確保科技融資問題得到解決。

亞洲晶片股的下一個關鍵事件將是台積電將於週四晚些時候公佈的財報。近幾週來，台灣科技股的表現優於韓國同行，此前三星和SK海力士在今年大幅上漲後，由於對內存週期壽命的擔憂，股價承壓。