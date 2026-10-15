加拿大6000億美元持倉惹猜想！　中國被指無拋售美債　反繞道掃入

中國被指借道買入美國債券，引起市場猜測的是加拿大6,000億美元持倉！

加拿大累積近6000億美元美債

據彭博報道，DoubleLine的Vitaliy Liberman在仔細梳理外國債權人名單時，驚訝地發現，儘管在針鋒相對的關稅戰中普遍存在抵制美國商品的現象，但加拿大的持倉量卻成長得異常迅猛。

事實上，該國悄然積累了近6,000億美元的美國國債和聯邦住房機構擔保債券，持倉規模在短短五年內增至原來的四倍以上。

報道指出，作為一位抵押貸款債務專家，Liberman對上述情況百思不得其解，於是開始四處打聽。令他感到驚訝的是，答案只有一個。「華爾街最聰明的人都說，那不是加拿大，而是另一個『加拿大』。」他說。

Liberman解釋說，他們所說的「另一個加拿大」指的是中國。

就算中國拋售美債，但全球金融機構、基金需求都很大，因此如果債價下跌，將會吸引全球金融機構入市，無法打擊美國金融市場。（路透社）

繞道買入美債 有一好處

一些投資者、分析師和華爾街策略師表示，有關加拿大的數據表明，有一種做法可能導致美國財政部的統計出現偏差，並掩蓋了中國在為美國不斷擴大的財政赤字提供融資方面依然發揮的關鍵作用。

他們說，中國官員非但沒有拋售美國證券，反而只是將它們轉移到了其他國家的非美國托管銀行，這意味著這些證券在美國財政部的記錄中不會登記在中國名下。按照這種說法，這就解釋了為何其他地方的持倉量會異常攀升。

此外，此舉還有一個好處，那就是讓外界看起來北京正停止將美元資金重新投入美國，從而在挑戰二戰結束以來主導全球貿易的美元體系之際展示其金融實力。

據美國官方統計，自川普2016年首次競選總統期間開始抨擊中國以來，中國一直在穩步減持美國國債，已經減半至6,180億美元。自2024年初以來，按申報數據計算，中國持有的聯邦擔保抵押貸款債券自2024年初以來也減少了近50%。特朗普在那一年再度當選總統。

中國是美國最大的債權國之一，其減持的行動一直是債券市場長期擔憂的問題，過去兩年裡所謂「賣出美國」交易的討論不時升溫。