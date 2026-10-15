韓國KOSPI指數曾瀉逾8%　官方急召開會議　嚴厲處置擾亂市場行為

全球半導體股票拋售潮促使韓國股市基準指數﹙KOSPI﹚一度下跌逾8%，官方也緊急反應。

官方︰將嚴厲處置擾亂市場的行為

據外媒報道，韓國金融監管機構就股市召開緊急會議並發布官方聲明，要求主動採取應對措施，保障市場穩定、保護投資者，並敦促金融機構避免過度信貸投放，做好投資者保護與風險管理工作。聲明又稱，將嚴厲處置擾亂市場的行為，必要時準備啟動應急預案。

對聯儲會加息和AI融資困難的擔憂周四成為市場主旋律，SK海力士及其記憶晶片同行三星電子雙雙下跌9%以上。隨著跌幅擴大，韓國交易所暫停交易20分鐘。

彭博報道指出，數據顯示美國9月消費者價格以五個月來最快速度上漲，推動市場押注聯儲會將採取更激進的緊縮行動，引發焦慮。雪上加霜的是，CoreWeave Inc.債券價格跌至往往代表陷入困境的水平，促使投資者再次質疑大規模AI基礎設施支出的可持續性，其股價也隨之暴跌。

外資成拋售主力

韓國基準指數Kospi邁向七連跌，或創4月初以來最低收盤。外資是拋售主力，僅周四上午就淨賣出18億美元Kospi成分股，10月以來累計賣出逾100億美元。

報道又稱，「投資者情緒低迷，疲態越來越沉重，」首爾Iroom Investment Advisors投資部門經理Jo Hyunik表示。「在美國利率和中期選舉前景更加明朗之前，我預計市場將保持被資金流驅動、劇烈波動的狀態。」

SK海力士目前已較夏季頂點回調57%。這家記憶晶片巨頭一度是亞洲AI交易的代表。在截至6月的一年中，隨著投資者一股腦押注記憶晶片供應瓶頸，其股價飆升了逾1,000%。該股市值較歷史高點已蒸發逾6,600億美元。

在大跌之後，Kospi的預期本益比已降至不足5倍，不到一年前水平的一半，吸引力有所增強。但在空頭情緒占據主導之際，基金經理仍呼籲投資者保持謹慎。

「韓股估值現在已降至極端水平，」Life Asset Management執行長KangDaeKwun表示。他還說，雖然任何的進一步下跌都可被視為入場機會，但投資者必須確認科技業融資問題已經解決。