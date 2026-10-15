金管局推動銀行業負責任應用AI　將就代理式治理監管框架作諮詢

金管局今日（10月15日）公布「ART」框架，支持銀行業負責任地應用人工智能（AI），以建立一個可間責（Accountability）、具韌性（Resilience）和可信賴（Trust）AI賦能銀行生態系統。

取代《人工智能高層次原則》

「ART」原則會取代金管局在2019年發出的《人工智能高層次原則》，並就三方面加強對銀行指引，包括銀行董事會及高級管理層如何就 AI應用落實有效治理及問責，更有效地管理AI帶來特有風險，以及就AI建立信任及透明度。

建基於「ART」框架，金管局亦將會在未來數周推出代理式AI治理監管框架諮詢文件，收集業界意見。建議框架涵蓋原則包括問責安排、風險管理及運作範圍。

金管局副總裁阮國恒﹙右﹚。﹙顧慧宇攝﹚

總結第二期 GenAI沙盒經驗

金管局今日除了發出《負責任應用人工智能監管指引》，亦同時發表《第二期生成式人工智能沙盒洞察報告》，總結第二期 GenAI沙盒經驗和「以AI對抗 AI」的良好做法，協助銀行業界有效落實最新監管要求。金管局亦會繼續運用 GenAI沙盒++ 平台，測試並觀察代理式 AI在不同金融場景應用，提升業界對新興技術信任。

金管局副總裁阮國恒表示，AI由生成式走向代理式，是銀行業創新的一個重要新階段。在金融科技2030下，金管局推出代表可問責、具韌性及可信賴的ART框架，旨在為銀行負責任地開發和部署 AI提供明確基礎。透過結合創新、清晰責任安排、具韌性的運作模式及有效的人為監督，銀行可在維持信任和香港金融體系穩定同時，全面發揮 AI所帶來的效益。

銀公歡迎「ART」框架

銀行公會對金管局今天發佈的負責任應用人工智能「ART」框架表示歡迎，認為框架進一步完善AI監管及治理機制，為銀行業界提供了清晰的指引。香港銀行業在應用A.I.技術方面，始終秉持審慎與負責任的態度。在堅守合規底線的前提下，銀行業已積極將A.I.技術應用於客戶服務、營運管理及風險合規等核心流程，有效提升服務效率及優化客戶體驗。

此外，金管局推出的生成式人工智能（GenA.I.）沙盒計劃，亦為業界提供監管意見及受控的試驗環境，有助在創新與風險管控之間取得平衡。

銀行業界將積極落實相關監管要求，持續加強內部治理與風險管理，共同構建健康、可持續的金融科技生態，確保安全與效率並重，讓香港銀行業在新一輪金融科技變革中保持領先優勢。