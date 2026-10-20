華盛証券邁向新里程——於中環街市主辦「十週年慶典嘉年華」

深耕香港十載，與投資者重拾簡單的快樂

領先的科技金融集團華盛証券（Valuable Capital Limited）正式邁入成立十週年新里程。為慶祝深耕金融市場十載並回饋廣大客戶，華盛証券宣佈將於2026年10月23日至25日在中環街市一樓Event Space 獨家主辦「華盛証券十週年慶典嘉年華」。是次盛會由華盛証券全資舉辦，並特別委託香港品牌「荔園」作為現場遊戲服務商，提供經典攤位遊戲及互動體驗，與全港市民共襄盛舉。

華盛主辦盛宴 特邀「荔園」承辦遊戲體驗

作為十週年系列慶祝活動的重頭戲，華盛証券特別聘用「荔園」為嘉年華提供攤位遊戲營運服務，於中環街市現場承辦多款經典攤位遊戲及限定娛樂設施，將華盛的創新活力與香港傳統歡樂情懷完美融合。華盛証券更特別為新舊客戶送上「遊戲幣換領券」乙張，憑券可於現場體驗經典遊戲，共享歡樂時刻。

【華盛証券十週年慶典嘉年華 活動詳情】

• 日期：2026年10月23日（星期五）至 10月25日（星期日）

• 時間：每日早上 11:00 - 20:00

• 地點：中環街市一樓 EVENT SPACE

• 主辦單位：華盛証券（Valuable Capital Limited）

• 遊戲服務商：荔園

• 特別禮遇： 為感謝廣大客戶支持，華盛証券特別為新舊客戶準備免費「6遊戲幣換領券」乙張，憑券可於現場免費體驗由服務商「荔園」營運的經典攤位遊戲及限定活動。

關於華盛証券

華盛証券作為香港持牌券商（持證監會 1、2、4、5、9 號牌照，中央編號：AUL711），致力將香港專業的金融優勢與前沿科技相結合，打造成引領行業的科技券商。我們秉承「讓投資更清晰」的理念，為您無縫連接全球市場，提供合規、安全、值得信賴的高質量資產配置服務。從港美股、美股期權，到虛擬資產、期貨、基金及債券，華盛証券願與全球投資者攜手，創造價值，成就價值。

（資料及圖片由客戶提供）