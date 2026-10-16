滙豐One理財新常態　出糧+存款賺獎賞　有機會贏馬爾代夫之旅

出糧戶口不只是接收薪金的地方，更是安排儲蓄、存款及理財的第一站。滙豐 One 帶來一系列出糧、儲蓄及投資優惠，陪你由淺入深建立理財信心，放膽「落水」實戰！

滙豐One客戶只要完成各項理財投資任務，合共可賺取高達 $10,680「獎賞錢」，更有機會贏取馬爾代夫全包式度假套餐，價值高達港幣 210,000 元。



每月最期待的出糧日，亦可以是累積理財本錢的開始。將滙豐 One 設為出糧戶口，收取薪金之餘，還可即時得到出糧獎賞，再按日常開支及儲蓄目標安排活期、定期存款，讓每月收入發揮更多作用。

全新自動轉賬出糧客戶經 Reward+ App登記，並符合要求即可享高達 $1,500「獎賞錢」，以及價值高達港幣 600 元的生活禮遇。

加碼獎賞：無論你是全新或現有出糧客戶，只要登記及至少有一次合資格出糧紀錄，即可參加「滙豐出糧大抽獎」，有機會贏取 $80,000「獎賞錢」，相等於 800,000 飛行里數！

活期存款 0 任務、0 登記，chill 住賺高達$3,530「獎賞錢」

出糧後，想為儲蓄多添一份本錢？滙豐One除了出糧優惠，亦可留意新增資金獎賞，毋須額外做任務或登記，讓活期存款也能帶來獎賞。

由即日起至12月31日期間，滙豐One新客戶存入新資金至滙豐One戶口並維持指定期限，即可享高達$3,530「獎賞錢」，簡單一步，就可以為理財本錢加添獎賞。

「獎賞錢」定存Day 1賺獎賞 毋須等到存款到期日

若有一筆暫時毋須動用的資金，亦可按需要安排定期存款。有別於過去做定期存款時，要等到到期日才可以得到獎賞。現在透過HSBC HK App以新資金開立港元/美元「獎賞錢」定期存款，即可賺取預先發放的「獎賞錢」，毋須等待存款到期日。

此外，由即日起至11月30日，經Reward+登記『獎賞錢』定期存款限時優惠並開立相關定存，可額外賺取高達$200「獎賞錢」，最高可賺取$10,000「獎賞錢」*。

完成指定優惠要求 合共可享高達$10,680「獎賞錢」

除了出糧及新增資金優惠，滙豐One亦提供定期存款、投資、投保及信用卡等不同獎賞。全新滙豐One客戶於推廣期內完成各項優惠要求，合共可享高達$10,680「獎賞錢」。

任務 可享「獎賞錢」 新增資金優惠 $3,530 自動轉賬出糧優惠 $1,500 全新定期存款任務 $400 全新及分散投資任務 $1,000 全新投保任務 $2,000 滙豐Trade25優惠 $800 滙豐EveryMile信用卡迎新獎賞 $1,250 全新信用卡客戶「現金套現」分期計劃 $200 合計最高獎賞 $10,680

踏出理財第一步 有機會贏馬爾代夫夢幻假期

滙豐One支持客戶踏出理財投資第一步。「全新理財加碼賞」只需完成指定定期存款、投資或投保任務，最高可獲$3,400「獎賞錢」，更有機會贏取馬爾代夫度假套餐！完成所有任務，最多可獲12次抽獎機會。

任務 抽獎機會 全新定期存款任務 2次 全新投資任務 2次 分散投資任務 2次 全新投保任務 4次 完成上述其中一項任務，並持有投資戶口及有效風險取向問卷紀錄 2次 合計抽獎機會 12次

獎品名額合共有10個，包括1個「馬爾代夫海底夢幻假期」及9個「馬爾代夫全包式水上假期」，雙人5日4夜全包式旅程。

其中，「馬爾代夫海底夢幻假期」為馬爾代夫倫格里島康萊德酒店雙人之旅，包括海底套房The Muraka Residence住宿1晚，附雙人早餐及晚餐，以及日出水上別墅3晚全包式住宿，另包香港至馬爾代夫來回機票，以及機場往返度假村的水上飛機接送服務。至於「馬爾代夫全包式水上假期」則包括來回機票及4晚水上套房住宿。

用滙豐出糧 再用份糧賺更多獎賞

由此可見，從每月的出糧開始，到安排活期及定期存款，再逐步了解投資與保障需要，正是滙豐One「理財新常態」鼓勵的由淺入深理財方向。尚未成為客戶，可用手機開立滙豐One戶口，一齊賺取「獎賞錢」，兼有機會展開馬爾代夫之旅！

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(資料及相片由客戶提供)