何立峰會見中投公司國際咨詢委員會委員　港委員有馬時亨及史美倫

據新華社報道，國務院副總理何立峰10月18日晚在釣魚臺國賓館會見中投公司國際谘詢委員會委員。

何立峰表示，當前中國經濟總體平穩、向新向優。“十五五”時期，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，深化金融體製改革，希望委員們繼續為中國改革開放和中投公司發展建言獻策，持續發揮橋梁紐帶作用，積極支持中國經濟發展和中外交流合作。

中投公司國際谘詢委員會委員表示，對中國經濟前景和金融市場發展充滿信心，願繼續發揮自身優勢，為深化中外互利合作貢獻力量。

中投公司國際諮詢委員會委員來自世界各地，包括亞洲、非洲、歐洲、美洲及大洋洲。亞洲委員包括周小川﹙全國政協第十二屆副主席、中國人民銀行原行長﹚、林毅夫﹙北京大學新結構經濟學研究院院長；世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家﹚、馬時亨﹙香港貿易發展局主席、香港富衛集團主席；香港商務及經濟發展局前局長、港鐵公司前主席﹚、沈聯濤﹙中國國家金融監督管理總局國際咨詢委員會委員；香港證券及期貨事務監察委員會前主席﹚、史美倫﹙香港交易及結算所有限公司前主席﹚及巴德爾（科威特投資局前首席執行官﹚。