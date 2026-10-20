財經視野｜LPR連續17個月「按兵不動」　但未來「貸款錨」要變了

10月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布最新貸款市場報價利率。1年期LPR維持3.00%、5年期以上LPR維持3.50%，均較上月保持不變。這是自2025年5月那輪10個基點對稱下調落地以來，LPR連續第17個月保持在同一水平上。



結合10月19日金融街論壇年會潘功勝行長的系統表述來看，本次不動不是政策缺位，而是貨幣政策框架正在經歷一次從「工具」到「錨」的底層換軌。



LPR為何不動？

LPR為何能連續17個月「按兵不動」？這背後是銀行、國內經濟與外部環境三重力量的共同牽制，形成了一個微妙的平衡。

先看銀行這一側：報價行「心有餘而力不足」

LPR要往下走，前提是報價行願意主動下調加點，但眼下銀行體系的「錢袋子」並不寬裕。2026年二季度，商業銀行淨息差僅為1.41%，雖按月微升1個基點，但在歷史座標中仍處絕對低位。

負債端成本並未明顯鬆動，若只動LPR、存款利率不跟着降，相當於「只降貸款利息、不降存款利息」，銀行兩頭擠壓，利潤空間只會更窄。因此，報價行主動下調加點的動力嚴重不足。

通常開啟降息周期前，會先看到銀行主動下調存款利息，先把淨息差「對齊」；否則單邊壓降貸款端利率，銀行體系承壓過大，反而不利於信用擴張。

再看國內基本面和樓市：自我修復期，政策無需急加碼。​

三季度GDP按年增速達4.6%，經濟整體處於穩步恢復通道；一線城市房價已連續數月按月上行。既然市場和預期都在靠自身慣性修復，政策層自然沒必要急着再推增量工具。

保持LPR穩定，既鞏固了修復成果，又避免了刺激過度引發資金空轉。

外部約束方面，全球緊縮潮壓住降息空間。

9月16日，美聯儲意外將聯邦基金利率目標區間上調25個基點至3.75%-4.00%，這是2023年7月以來的首次加息。

中美利差倒掛程度因此進一步加深，國內寬鬆的可操作空間被明顯壓縮。與此同時，歐洲央行、日本央行也處在加息通道，全球資金環境偏緊，對國內貨幣政策形成外部牽制。

若此時獨自降息，可能引發資本流出與匯率壓力。

中美利差倒掛程度因此進一步加深，國內寬鬆的可操作空間被明顯壓縮。（VCG）

政策利率官宣「換錨」

10月19日，央行行長潘功勝在2026金融街論壇年會開幕式上，就貨幣政策框架轉型的近中期重點方向進行了介紹。

一是進一步優化短端利率調控機制。

潘功勝表示，銀行間隔夜回購利率（DR001）實際上已成為央行貨幣政策調控的目標利率。但與此同時，央行公開市場操作主要品種和主要政策利率的期限還是7天，兩者並不完全一致。

為進一步提高利率調控的精準性，央行將研究擇機把公開市場主要操作品種的期限切換為隔夜，公開市場隔夜回購利率將相應成為主要政策利率。

二是推動貸款利率定價基準改革。

從比較單一地參考LPR定價，向更加多元的定價基準轉型。

潘功勝介紹的很具體，未來隨着多元化定價基準不斷完善，一些財務能力強的企業，可與金融機構協商後自主選擇銀行間隔夜回購利率或LPR作為浮動利率貸款定價基準。

LPR作為小企業、個人貸款的定價基準可繼續發揮作用。債券、金融衍生品的定價基準也可考慮把DR001作為一個選擇。央行將擇機發布政策指引，指導金融機構做好相關工作，同時持續改革完善LPR報價機制、提高報價質量。

三是退出存貸款基準利率。

銀行貸款利率已有LPR、DR001等多個定價基準。自今年一季度起，人民銀行對外公布各期限存款平均利率作為存款定價參考。下一步將推動這些領域的計息依據用市場化利率指標替代，實現退出存貸款基準利率。

這三條連起來看，是一場靜悄悄的「錨遷移」。潘功勝說了是「漸進、持續的過程」，但方向已經釘死。7天逆回購的「錨」權重在下降，DR001的「錨」地位在上升。

LPR不會消失，但它從「唯一尺子」變成「其中一把」，且主要護城河是零售和小微。

對企業財務而言，接下來半年的核心動作不是猜LPR降不降，而是重新梳理公司所有浮動利率債務的定價基準條款，建立DR001與LPR的雙軌測算模型，並在銀行授信合同裏爭取把選擇權提前鎖定。