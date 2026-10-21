大行觀點｜瑞銀料中國今年GDP增長4.6%　明年增速相若

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇表示，內地政策支持力度加大，預計2026年GDP增長4.6%。該行又預計，政策制定者將把明年經濟增速維持在與今年大致相當的水準。



中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

「鬆開刹車」 成推動經濟增長必要條件

宋宇指，前三季度GDP同比增長4.6%（三季度同比增長4.5%）。這意味著，即使四季度GDP同比增速為4.3%，全年GDP增速仍可以達到年度預期目標區間4.5%的下限。瑞銀預計，四季度GDP同比增速不低於三季度。因此，2026年全年GDP增速預計也會達到4.6%。「我們認為，全年增速高於4.6%的可能性比低於4.6%的可能性高一點，因為政策制定者可能對當前經濟增速總體大體滿意。」

他又稱，在二季度經濟增速走弱之後，三季度經濟增長走強主要受到政策支持力度加大的推動。「我們認為，政策支持的增強主要體現在兩個方面，而市場對這兩方面均重視不足。其中最重要的，是此前政策拖累的消退。 一季度經濟增速超出預期後，二季度政策層面要求官員避免過度投資和過度舉債，對民營企業的監管立場也有所收緊。三季度，這兩方面均有所調整。服務業監管也出現了一定程度的放鬆，例如允許醫院設立按照市場價格收費的國際部。拖累因素的消退，可能與新增刺激同樣重要。 我們估算，三季度消費增速較二季度環比回升，由二季度季調後環比折年增速1.2%升至3.4%；這可能至少部分反映了此前偏弱的政府消費有所恢復。」

宋宇表示，「鬆開刹車」是推動經濟增長的必要條件，但並非充分條件。自8月下旬以來，官方媒體表示將利用三季度「視窗期」支援經濟增長。市場對此往往關注不足，因為這並不是新的增量寬鬆措施。然而，加快使用已列入預算、原計劃用於現有專案但尚未投放的資金，對經濟增長的即時影響可以大於新近宣佈的增量政策措施。

瑞銀指，政策層面傾向於接受經濟增速隨時間推移逐步放緩。

宋宇指，自9月下旬以來，政府出台了一些新增寬鬆措施，但這些措施出台較晚、力度也有限，因此並非9月經濟增速走強的主要推動因素。出口增速強於預期以及天氣條件更為有利也起到了一定作用。不過，年初以來經濟增速的變化主要由國內政策驅動。當經濟面臨增長壓力、政策制定者希望保證季度經濟增速時，經濟活動往往會在季末月份因為經濟活動「前置」走強，例如6月和9月。如果10月經濟增速邊際走弱，不必因此擔憂四季度經濟增長，因為12月資料可能呈現季節性走強。

他稱，經濟增速好於預期、通脹高於預期以及高技術產業延續強勁表現，傾向於降低進一步採取更大力度增量寬鬆措施的緊迫性。人工智慧相關行業表現強勁，9月電子設備行業增加值和固定資產投資分別同比增長16%和19%，其相對強勢的表現可能延續。我們預計政策制定者仍將出臺更多支持措施，但不預計政府採取降准或調整預算等信號作用更強的措施。

宋宇補充，近年來，政策層面傾向於接受經濟增速隨時間推移逐步放緩；但一旦經濟增速降至一個新的較低水準，政策制定者又傾向於在這個水準保持一段時間。「我們預計，政策制定者將把明年經濟增速維持在與今年大致相當的水準。」