OCBC中環分行開幕　3D幕牆成打卡熱點

OCBC華僑銀行香港中環分行於2026年9月29日隆重開幕，全力擴展本地高端理財版圖。為突顯旗艦分行定位，外牆特別增設吸睛的大型3D LED外牆，成為鬧市新焦點。受惠於高端客戶及財富管理業務的強勁需求，OCBC華僑銀行今年首8個月的財富管理收入按年錄得超過40%的顯著升幅，成績亮眼。銀行同日宣布試行推出「宏富理財私人客戶」服務，進一步吸納高淨值客戶。是次開幕典禮場面盛大，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生，JP，聯同多位銀行管理層及嘉賓齊齊出席主禮。



管理層看好星港雙樞紐優勢 全力拓展高端理財版圖

對於中環分行正式開幕及試行推出全新「宏富理財私人客戶」服務，OCBC華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克表示：「香港一直是亞洲重要的財富管理中心，亦是OCBC華僑銀行其中一個重點市場。中環分行開幕及『宏富理財私人客戶』服務試行推出，是我們在香港業務發展的重要一步。」同時，OCBC華僑銀行環球個人金融服務主管郭斯強亦指出：「『宏富理財私人客戶』服務是集團財富管理策略的重要一環，讓我們能夠更完善地滿足客戶日益多元的財富管理需要。如今我們很高興將這項服務擴展至香港，進一步強化新加坡與香港兩大財富管理樞紐的優勢，並把握亞洲區內持續增長的財富管理機遇。」

OCBC華僑銀行香港董事會主席及獨立非執行董事邱清和博士（左四）及其他管理層和嘉賓，出席中環分行開幕典禮。

3D幕牆成打卡熱點 原創角色化身人氣盲盒

為進一步突顯中環分行的市場優越定位，煥然一新的分行新增了兩層客戶空間及以身心健康為主題的貴賓室，並設有沉浸式互動客戶體驗區。當中最具話題性的，必定是分行外增設的大型3D幕牆。該屏幕生動地展示了3個原創角色，配合極具立體感的動態影像，讓角色栩栩如生。震撼的視覺效果不但成功為繁忙的中環鬧市增添全新的打卡熱點，更以嶄新方式吸引大眾目光。分行幕牆的立體角色名稱分別為「貓店長」、「金剛仔」及「旺財狗」。這3個角色的設計靈感正正源自推動香港成功發展的重要特質，包括創業精神、忠誠可靠以及靈活變通，向香港精神致敬。

🐱 貓店長：創新求變，創意從來不設限

🐵 金剛仔：轉數夠快，因應環境靈活應變

🐶 旺財狗：忠誠可靠，陪伴穩步向前

銀行同步推出「創富3寶」限量版原創角色盲盒換領活動，可按以下方法換領︰

1. 即日起至10月31日，於建議拍照位置（香港皇后大道中50至52號陸佑行外）拍攝OCBC華僑銀行香港的3D幕牆，以及最少1個原創角色（「貓店長」、「金剛仔」及「旺財狗」）之照片。

2. 將有關照片上載至其個人 Facebook、Instagram、微信或小紅書社交媒體帳戶並於有關帖文或限時動態中加入指定標籤 #OCBC 及 #香港打卡熱點。

3. 於分行開放時間內到中環分行換領OCBC「創富3寶」盲盒一個*。

OCBC華僑銀行香港中環旗艦分行增設大型3D幕牆，以震撼的視覺效果立體呈現象徵香港精神的原創角色，成功化身鬧市打卡新熱點。

全新企劃「一脈雙城」 陳奐仁演繹星港連繫

為配合中環分行開幕及全新「宏富理財私人客戶」服務試行推出，OCBC華僑銀行更推出全新廣告企劃《一脈雙城，創富致遠》，並邀請於新加坡出生、在香港發展事業的得獎唱作人兼演員陳奐仁參與廣告拍攝，他亦有親身出席分行的開幕典禮。此廣告以新加坡與香港兩大國際金融樞紐為主軸，展現了OCBC華僑銀行如何憑藉新加坡與香港兩大國際金融樞紐的優勢，為客戶提供跨市場及世代的財富管理服務。廣告更以香港精神作為創作靈感，透過故事及音樂傳遞銀行協助客戶把握機遇、守護財富及從容規劃未來的理念。

立即觀看《一脈雙城，創富致遠》︰https://www.youtube.com/watch?v=EArdZAfXusc&list=PLzr_5knoG2W5ZBMjzfNObyv9AWgfwL-EN

「宏富理財私人客戶」照顧客戶身心 設營養師諮詢

試行推出的「宏富理財私人客戶」服務，適用於在OCBC華僑銀行香港維持港幣800萬元或以上理財總值的合資格客戶。服務以「並肩領航您的財富與健康」為理念，結合個人化財富管理及身心健康禮遇。OCBC華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊強調：「在投資回報以外，香港高端客戶愈來愈重視專業及可靠的理財建議。透過融合個人化財富管理、身心健康服務及區域網絡優勢，『宏富理財私人客戶』服務旨在於客戶財富及人生旅程的不同階段，協助他們實現財務、家庭、生活及身心健康方面的理想。」合資格客戶成為「宏富理財私人客戶」後，毋須另行符合其他門檻，即可享由與富樂醫療集團提供的專屬一對一營養師諮詢等健康支援服務，有關服務受相關條款及細則約束。

OCBC華僑銀行「宏富理財私人客戶」，毋須另行符合其他門檻，即可享用個人化營養師諮詢服務。服務設於貴賓室附近，方便客戶獲得個人化健康支援。

現晉身OCBC華僑銀行宏富理財，可享定存高達3.5%年利率、投資、保險、股票獎賞高達港幣73,000元。^

了解更多：https://www.ocbc.com.hk/premier-banking/zh/index.page

* 活動受相關條款及細則約束。

^ 推廣期至2026年10月31日。優惠受條款及細則約束。客戶需符合所有相關獎賞條件。個別奬賞名額有限，先到先得，額滿即止。投資涉及風險。

（資料由客戶提供）