電動車新時代　汽車保險保障也要與時俱進｜周小斐

近年香港電動車發展迅速，《施政報告》亦提出推動電動車普及化，包括增加高速充電設施及研究引入兆瓦級閃充技術。現時本港電動車超過18萬輛，新登記私家車中逾七成屬電動車，反映電動車已成市場主流。



隨着更多市民選擇電動車，加上「港車北上」帶動跨境駕駛需求，汽車保險正隨着用車模式不斷演變，選擇合適的汽車保險更顯重要。以下從幾個常見問題拆解其中重要知識。

隨着更多市民選擇電動車，加上「港車北上」帶動跨境駕駛需求，汽車保險正隨着用車模式不斷演變。（Unsplash@Hyundai Motor Group）

了解「第三保」與「全保」的分別

香港法例規定，所有車輛必須投保第三者法律責任保險（俗稱「第三保」），才可在道路上行駛。第三保主要保障因交通意外而引致第三者的人身傷亡或財物損失所涉及的法律責任，但不保障車輛的維修費用。

綜合保險（俗稱「全保」）除第三者法律責任保障外，亦涵蓋車輛因碰撞或盜竊等意外造成的損失或損毀，以及受保人因汽車意外而產生的醫療費用。新車車主投保時可留意是否設有「新換舊賠償」保障：如車輛因意外遭完全損毀，部分保險公司可按保單條款賠償一輛相同品牌及型號的新車，毋須扣除折舊。部分保險公司可為電動車提供長達36個月的新換舊保障期，而燃油車一般為首次登記後12個月內。在車價及維修成本持續上升情況下，這類保障對新車車主尤其具參考價值。

香港法例規定，所有車輛必須投保第三者法律責任保險，才可在道路上行駛。（Unsplash@Scott Graham）

一般而言，車齡較高或車價較低的車輛，部分車主或會選擇第三保；對於新車、電動車或價值較高的車輛，綜合保險則提供較全面的保障。

電動車車主需留意的保障

與燃油車相比，電動車除了車輛本身，還涉及充電設備的風險。近年不少車主於住宅停車位安裝電動車充電器，但未必留意相關設備亦可能因意外或其他事故受損。因此，選購保險時可留意是否提供充電器損毀保障，涵蓋充電設備的維修或更換費用。

此外，若為電動車充電時因疏忽引致第三者財物損失或人身受傷，車主或需承擔法律責任。部分綜合保險亦提供汽車充電器第三者法律責任保障，應對相關風險。

北上自駕先了解跨境保障安排

隨着「港車北上」日漸普及，不少車主趁周末或假期自駕前往廣東省及澳門。部分汽車保險設有伸延保障，車輛於廣東省及澳門發生意外損毀時亦可獲保障。對於經常往返大灣區的車主而言，此類保障值得考慮。

隨着「港車北上」日漸普及，不少車主趁周末或假期自駕前往廣東省及澳門。部分汽車保險設有伸延保障。（Unsplash@Hyundai Motor Group）

此外，所有在內地道路行駛的機動車均須投保「交強險」。個別保險公司推出專為「港車北上」而設的保險計劃，車主毋須另行向內地保險公司投保，便可同時獲得香港及廣東省相關保障。這類計劃一般屬獨立保單，毋須綁定原有香港保單，車主可按實際需要投保。相關計劃除涵蓋交強險外，個別保險公司亦提供「商業險」自選保障，例如第三者責任保障、車上人員保障及醫保外醫療費用保障等，車主可按需要附加投保。

網約車牌照及保險要求

政府已為網約車服務建立規管框架，規定網約車服務須由持牌平台、領有網約車許可證的車輛及司機提供，並採用「人車綁定」模式。有意從事網約車服務的車主，除須留意相關牌照要求外，亦應向保險公司了解保單是否涵蓋網約車載客服務用途，以及相關保障範圍。如未有申報，則屬違法，且有機會影響保單保障及索償安排。

以上內容僅供參考，不應被視作為邀請或誘使或企圖邀請或誘使他人訂立保險合約。閣下在作出購買保險決定之前，應聯絡相關授權保險公司或持牌保險中介人以獲取更多資訊。



【財經專欄】生活守護者．周小斐

周小斐 （Sylvia）為藍十字（亞太）保險有限公司首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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