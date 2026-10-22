離岸信託報稅死線日　中港股市遭洗倉　滬深300指數邁技術性熊市

離岸信託報稅死線日，陸港股市延續近期的疲弱態勢，周四在亞股中跌幅仍居前，其中A股滬深300指數邁向技術性熊市，恒生科技指數午後跌幅擴大至5%，一度失守3800點關口。



滬深300指數進入技術性熊市

滬深300指數一度下跌近2%，若延續跌勢至收盤，該指數將較6月22日的收盤高點回落逾20%，進入技術性熊市。A股其他股指同步下挫，深圳創業板指數午後跌幅一度擴大至逾4%，邁向九連跌。

另一邊廂，港股亦疲軟，恒生科技指數失守3800點關口，觸及2024年9月24日以來盤中新低。

監管部門敦促電商平台加強質量管控拖累阿里巴巴ADR等下跌。（環球網）

阿里巴巴、騰訊急插水

彭博分析指，聯儲會加息預期、外圍科技股走弱，以及人工智能(AI)投資擔憂和企業盈利等因素正不斷打擊市場情緒，A股成交額近期有所萎縮。港股市場不確定因素也在增多，此前監管部門敦促電商平台加強質量管控拖累阿里巴巴ADR等下跌，AI模型競爭加劇也讓港股大模型雙雄股價承壓。

港股權重股阿里巴巴﹙9988﹚和騰訊﹙0700﹚大幅走弱，阿里一度跌近6.3%，創下近兩個月最大盤中跌幅，騰訊也邁向三連跌，累計跌幅一度超過9%。

A股滬深300指數、深圳創業板指數等均已進入超賣區間，其中創業板指數的超賣幅度一度超過去年4月至歷史最大。

對於A股而言，市場正在密切關注國家隊資金的入市動作。根據彭博行業研究(BI)的預測，國家隊擁有充足的加碼空間，但本輪護盤任務或比7月更為嚴峻。

離岸信託的報稅截止日

「籌碼上科技股不太好，跌的話融資和贖回壓力，市場需要一個比較明確的護盤，需要觀察後面重要會議後是不是還有繼續的行動，」群益證券分析師林靜華向彭博表示，「離岸稅的問題也給市場帶來了一些悲觀情緒。」

中國財政部於7月下旬公告，居民將財產裝入離岸信託以及離岸信託存續期間產生的收益，需繳納個人所得稅。這類收入的人在10月22日前核算、申報並繳納應納稅款，可免除滯納金，部分上市公司創始人可能會受到影響。

「今天是離岸信託的報稅截止日，我們也看到一些上市民營企業的大股東減持了持股，可能與稅務問題有關，從而打壓了市場情緒，」東亞銀行策略師Bosco Wu表示。