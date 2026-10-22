恒指全日瀉逾700點　阿里急插6%失「紅底」　聯想再洗倉挫11%

繼昨日失24000點關口後，港股今日再失23000點！恒指全日收報22934點，挫717點或3.03%。另外，國指收報7689點，挫254點或3.2%；科指收報3793點，挫200點或5.03%。大市成交額升至2,561億元。

科網股為跌市元凶之一，兩大權重股阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊(0700)急插，前者收報97.35元，瀉6.1%、後者收報382.4元，挫2.9%。其他焦點科技股方面，美團﹙3690﹚挫4.6%、小米﹙1810﹚挫3.7%。

早前熱炒的聯想﹙0992﹚再被洗倉，收報23.16元，瀉10.9%，為表現最差藍籌股。另外，寧德時代﹙3750﹚跌跌不休，收挫7.7%，低見338.4元，股價較高位腰斬。

彭博分析指，聯儲會加息預期、外圍科技股走弱，以及人工智能(AI)投資擔憂和企業盈利等因素正不斷打擊市場情緒，A股成交額近期有所萎縮。港股市場不確定因素也在增多，此前監管部門敦促電商平台加強質量管控拖累阿里巴巴ADR等下跌，AI模型競爭加劇也讓港股大模型雙雄股價承壓。

「今天是離岸信託的報稅截止日，我們也看到一些上市民營企業的大股東減持了持股，可能與稅務問題有關，從而打壓了市場情緒，」東亞銀行策略師Bosco Wu向彭博表示。