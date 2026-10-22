牛氣母企高層涉操縱股價　以配合轉主板計劃　證監展開研訊

經營牛氣、QUE等知名餐飲品牌的嚐高美﹙8371﹚，其高層涉6年前操縱股價，推高公司市值，以配合轉主板計劃，證監就市場失當行為展開研訊程序！



3名高層及其親屬等 遭展開研訊程序

證監會就涉嫌計劃操縱嚐高美(8371)股價以配合該公司從GEM轉往主板上市的計劃，在市場失當行為審裁處對嚐高美3名高層人員，以及其5名親屬、僱員和緊密聯繫人，展開研訊程序。

3名高層人員為主席兼共同創辦人黃毅山；行政總裁兼共同創辦人陳慧珍；及時任首席財務官余孟滔。證監會在同一項行動中所涉及的黃、陳及余的5名親屬、僱員和緊密聯繫人，分別為陳雪兒、黃毅銘、黃一真、黃嘉盈及陳敏。

證監會稱，在2020年6月1日至2020年9月18日期間，黃、陳及余指示或協調該5名其他人士進行交易。該5名其他人士涉嫌自行或透過他人買賣嚐高美股份，人為地將該公司的股價推高，並維持在約1.32元。這是因為按照當時已發行股份數目計算，嚐高美的股價需至少為1.32元，方可符合轉往主板上市所需的5億元最低市值要求。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

股價期間飆近倍

於有關期間，嚐高美的股價由0.73元飆升86%至1.36元。證監會指稱，該公司股份的有關交易呈現股價操縱活動的特徵，包括在接近收市時發出的進取買盤，以及發出可推動或決定收市價的買賣盤。在有關期間內，有6個交易日的上述交易佔該公司股份當日的全部交易。

證監會進一步指稱，黃、陳及余與該5名其他人士之間的通訊，包括討論目標股價，以及何時及如何發出買賣盤。上述涉嫌的計劃亦涉及大量資金轉賬的配合，而該等資金在轉賬後不久便被用作購買嚐高美股份。

嚐高美的股價首次於2020年7月27日收報1.32元以上。該公司於2020年8月5日宣布已正式提交轉往主板上市的申請，而其股份於當日收報1.35元。最終，該項轉往主板上市並未如原定計劃進行。

審裁處將根據證監會在其研訊程序中所提出的指控，裁定是否曾發生任何市場失當行為，以及任何曾從事有關涉嫌失當行為的人的身份。

截至今年3月底，嚐高美擁有69間餐廳，品牌包括牛氣、QUE等。

集團擁69間餐廳

資料顯示，截至今年3月底，嚐高美擁有69間餐廳，品牌包括牛氣、QUE、山見、稻成、米泰等。

該股現市值達7.85億元。