雙11｜淘寶10億推包郵　「PapaHome」登銅鑼灣　無意與本地薑競爭

阿里巴巴（9988）今日（22日）股價雖跌破百元大關，但旗下「雙11」購物節熱度絲毫不減。淘寶香港站表示，今年淘寶香港「雙11」將升級跨境物流服務，8萬件天貓超市香港「明日達」商品可限時享有1件包郵送上門服務，大件傢俬亦限時包郵到港並免費送貨上門。

天貓港澳區總經理丁鎮財表示，雖然不便透露整體活動的銷售目標，但此次投入高達10億元人民幣推行包郵計畫，足見對港澳消費市場商機充滿信心。

圖為淘寶天貓港澳區總經理丁鎮財。﹙熊若哲攝﹚

大件傢俬限時包郵 AlipayHK不限次支付滿減

本次「雙11」購物節自10月15日啟動，將持續至11月13日結束。其中，11月2日至11月13日期間，大件傢俬提供包郵並免費送貨上門，涵蓋過百萬款產品及18個商品類別，包括大理石餐桌、皮藝梳化及抽屜櫃等。丁鎮財指出，用戶可以期待相關服務未來會進一步延長。

優惠方面，除了淘寶官方立減85折、疊加消費券後低至72折優惠外，使用AlipayHK付款（非分期）更可享不限次滿HK$1,000減HK$20、滿HK$300減HK$10的支付立減優惠。

為配合「雙11」的線下體驗，位於銅鑼灣的「PapaHome」淘寶家居生活館將於活動期間正式開幕。

PapaHome進駐銅鑼灣 淘寶稱與本地商家非競爭關係

淘寶指出，為配合「雙11」的線下體驗，位於銅鑼灣的「PapaHome」淘寶家居生活館將於活動期間正式開幕。天貓港澳區總經理丁鎮財透露，確切開業日期預計於本週或下週公布。據悉，新店除了展示家具外，亦會涵蓋生活方式體驗、潮玩及運動等相關商品。

談到與本地零售業的關係，丁鎮財認為淘寶與本地零售商並非直接競爭關係。淘寶主要售賣內地商品，與本地零售商產品有所區隔；相較於宜家等深耕本地的零售商，淘寶主要依托內地龐大供應鏈，具有更高的性價比優勢。

而面對其他內地電商的競爭，他補充說明，香港消費者心態相對成熟，選擇在淘寶下單的用戶「往往對品質和價格的要求更高」，並非單純追求低價。