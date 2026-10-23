中港股市午後轉升　A股數隻指數ETF成交活躍　彭博猜國家隊入市

A股午後扭轉早盤頹勢，滬深300指數止跌回升收市。據彭博報道，數隻寬基ETF成交活躍，這些產品被市場認為可能涉及國家隊入市資金。



截至收市，滬深300指數倒升1.71%，上證綜指亦收復了早盤失地，重新站上3600點，回升0.89%至3690點，而創業板指數漲幅近4.2%。

彭博匯總數據顯示，三只中國主要寬基ETF——創業板ETF易方達、滬深300ETF華泰柏瑞、科創50ETF華夏的當日成交額均超過百億元人民幣。

彭博報道指，此前市場遭遇聯儲會加息預期等多重因素打壓，情緒一度低迷，滬深300指數周四跌入熊市。而近期在主要指數跌破7月低點後，寬基ETF的成交和資金流入亦明顯增強，引發投資者對於國家隊入場托市的猜測。

根據彭博行業研究此前的預測，國家隊資金擁有充足的加碼空間，但本輪護盤任務或比7月更為嚴峻。

板塊與個股方面，機器人概念股周五在A股中走升，其中宇樹科技漲20%，觸及漲停。寧德時代亦走強，公司周四公告斥資近5億元人民幣回購227.1萬股A股，全日升逾半成。

至於港股，昨日暴瀉逾700點後，今日回穩重上23000點。恒指全日升158點或0.7%，報23093點，重上23000點關口。而國指及科指則升0.9%及2%。