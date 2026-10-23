港交所推人工智能及半導體指數　授權南方基金內地發行相關ETF

港交所今天（23日）宣布，推出香港交易所人工智能指數及香港交易所半導體指數。新推出的兩項指數進一步拓展香港交易所自主編製的指數系列，並為投資者提供基準，捕捉人工智能及半導體兩大科技主題帶來的機遇。

豐富港交所自主編製指數系列

香港交易所人工智能指數追蹤40家與人工智能產業鏈高度相關的香港上市公司的表現，涵蓋人工智能生態圈五層架構相關領域的公司，包括芯片設計、數據中心、人工智能基礎設施、人工智能模型，以及軟件和實體應用。指數按基本面因素篩選成份股及配置權重，聚焦積極投入人工智能研發和資本開支的公司，為投資者提供具代表性的基準，以把握香港上市人工智能板塊的發展趨勢。

香港交易所半導體指數追蹤30家最大型的香港上市半導體相關公司的表現，涵蓋半導體製造、設備、電子元件、算力硬件及儲存設備等多個與半導體相關的行業，為投資者提供具代表性的基準，以捕捉香港上市半導體產業的發展機遇。

新推出的兩項指數進一步豐富香港交易所的自主編製的指數系列，覆蓋更多新興科技主題，並支持市場開發更多與指數掛鈎的投資產品，為投資者提供更多途徑把握香港市場的機遇。

南方基金將內地推出相關ETF

另外，香港交易所亦宣布與南方基金管理股份有限公司（南方基金）簽訂授權協議，在中國內地推出追蹤香港交易所人工智能指數的交易所買賣基金（ETF），詳情將適時公布。

香港交易所集團首席資訊總監梁松光表示：「我們很高興推出這兩隻全新主題指數。人工智能及半導體正在改變各行各業，並成為推動全球增長及創新的重要動力。香港交易所致力拓展旗下的指數產品，為投資者提供更多途徑把握新趨勢帶來的機遇，並參與區內科技生態圈的增長。」

梁松光補充：「我們很高興授權南方基金在中國內地推出追蹤香港交易所人工智能指數的ETF。我們亦期待與其他市場參與者合作，開發更多與香港交易所指數掛鈎的投資產品，豐富投資者選擇，進一步提升市場的深度和活力。」

南方基金總經理楊小松表示：「我們很榮幸獲得香港交易所授權，在中國內地市場開發追蹤香港交易所人工智能指數的 ETF 產品，這是南方基金踐行國際化戰略、服務投資者多元資產配置需求的重要實踐。南方基金將以本次合作為契機，把香港市場AI產業鏈機遇轉化為內地投資者可便捷參與的指數化工具。未來公司將持續豐富互聯互通產品線，架起內地與香港資本市場的投資橋樑，在高水準開放格局中實現雙向賦能，促進科技產業與資本的良性循環。」