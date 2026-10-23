橋水中國降低黃金超配倉位　對中國股票則「審慎樂觀」

金價近期偏軟，現貨價一度失守4,00美元每盎司。據彭博報道，橋水中國告訴投資者稱，該公司對黃金的看漲程度有所降低，同時對中國股票持「審慎樂觀」態度。在經歷一個劇烈波動的季度後，隨著該基金給予人工管理者更大的資產配置決策權，其部分投資觀點也發生了調整。



未來或更多資金流入股市

這家位於上海的對沖基金公司在9月致投資者的信中表示，已逐步減少了對黃金的超配倉位，原因是利率上升推高了持有黃金的機會成本，而油價上漲則抑制了印度等能源進口國的黃金需求。

該公司也對中國資產釋放出較為樂觀的信號，認為第三季度股市下跌主要由流動性因素驅動，目前估值並不高，政策有利於長期資本形成，而且鑒於債券殖利率較低，未來可能有更多資金流入股票市場。

橋水表示，將繼續對中國資產採取「積極主動」的投資立場。該公司在信中提醒投資者，上述看法僅反映其截至9月底的觀點，因為其判斷仍在不斷調整。

隨著橋水更加重視所謂的主動管理，即由人工做出交易決策，這些不斷變化的投資觀點預計將在其中國業務的業績表現中發揮更大作用。橋水在華資產管理規模超過600億元人民幣（90億美元），遙遙領先於Two Sigma Investments和D. E. Shaw & Co.等全球競爭對手。

橋水「全天候增強」

該公司在彭博新聞社看到的投資者信中表示，「儘管主動管理極具挑戰，但成功的主動管理有助於在不同市場周期中持續創造價值，在提高回報的同時，也能在不利市場環境下提供保護，包括那些不利於只做多資產組合的環境。」該公司拒絕置評。

根據信件，截至9月30日，橋水本土「全天候增強」策略今年以來錄得5.3%的費前回報，其中第三季度虧損約1%。其中，「全天候」組合通過在不同資產類別之間進行風險均衡配置，第三季度貢獻0.1%的回報，大宗商品和債券交易的盈利抵消了股市下跌造成的損失。主動管理部分，即所謂的Alpha策略第三季度則虧損1.5%，其中股票持倉是最大的拖累。

根據信件，橋水中國於2018年推出這只境內基金，最初完全採用全天候」投資組合，2019年底引入主動管理，並於2024年提高了主動管理部分的風險權重。橋水預計，隨著主動管理占比逐步提高，該策略的靈活性和韌性將隨時間增強，同時不會實質性改變其長期風險收益特徵。