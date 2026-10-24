彭博︰日央行或維持較快加息節奏　12月成下一個行動時點

彭博引述知情人士透露，鑒於當前物價走勢，以及日本央行認為迄今加息對經濟的影響有限，該行可能繼續保持較快的加息步伐，12月可能成為下一次行動的時點。

知情人士稱，日本央行官員認為，基礎通膨趨勢已經達到與該行2%目標大體一致的水平。不過，他們補充稱，官員們認為當前政策利率距離中性利率似乎仍有一段距離。所謂中性利率，是指既不刺激也不抑制經濟的利率水平。

知情人士又稱，在這一背景下，日本央行認為，將基礎通膨穩定在目標水平附近的必要性正在上升。知情人士表示，只要經濟和通膨走勢與日本央行的判斷大體一致，近期加快的加息步伐可能會大致延續。

知情人士強調，借貸成本並不存在預先設定的調整路徑，相關決定將取決於經濟前景、圍繞前景的風險，以及迄今歷次加息的累積影響。不過他們表示，日本央行認為，在上月加息後並無立即再次加息的緊迫性。知情人士稱，下一次加息最早可能在12月。

日本央行9月將基準利率上調，這是三個月內第二次加息，也是1990年以來最快的加息節奏。日本央行官員的看法顯示，該行可能大致維持這一節奏，即每季度加息一次。

市場普遍預計，日本央行將在10月30日結束的政策會議上按兵不動。知情人士稱，會後日本央行將發布新的季度經濟展望，但預計不會作出重大調整，除了可能小幅修改經濟成長和通膨預測。

周五公佈的數據顯示，日本9月剔除生鮮食品的消費者價格指數同比上漲2.1%。這是日本央行主要通膨指標之一，也是該指標今年首次超過日本央行2%的通膨目標。