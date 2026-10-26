日圓獲高盛唱好︰正成為應對AI市場衝擊　更有效的對沖工具

近年積弱的日圓，獲高盛「講好說話」。該行表示，在應對人工智能(AI)驅動的市場衝擊方面，日圓正成為更有效的對沖工具，原因是日本政策背景的變化降低了全球殖利率上升時日圓急劇貶值的風險。



日圓成更具吸引力的對沖工具

據彭博報道，「儘管全球背景仍表明日圓可能進一步走弱，但與近年來相比，日圓目前對順周期投資組合而言似乎已成為更具吸引力的對沖工具，」包括Kamakshya Trivedi在內的策略師在10月23日發布的一份報告中寫道。

此前，在上周全球科技股暴跌期間，日圓再次顯現出其傳統的避險貨幣特徵。周四，日圓兌美元上漲0.9%，周五一度觸及一個多月以來的最高水平，原因是市場對AI投資熱潮的擔憂導致股市下跌，並引發美國國債價格大幅上漲。隨後，隨著美國國債殖利率趨於穩定，日圓回吐了部分漲幅。

高盛認為，AI熱潮使得美股和美元都特別容易受到經濟成長前景惡化的影響。如果出現某種衝擊，導致股市和債券殖利率同時走低，將形成歷史上對日圓最有利的那種市場環境。

高盛表示，還有早期跡象表明，當全球殖利率上升時，日圓正變得不再那麼脆弱。近期，日圓對殖利率上升的貶值反應較過去六到七年更為有限，策略師們表示，這可能反映出日本國內政策環境帶來的貶值壓力有所減輕。

日本央行在10月30日政策決議發布時，要以鷹派信號令市場驚喜，惟門檻很高。（資料圖片）

短期仍看淡日圓

報道指出，這與2022年形成了鮮明對比，當時在全球借貸成本飆升之際，日本央行仍維持著殖利率曲線控制政策。高盛表示，這種關係的變化意味著，日圓應該是一種不那麼痛苦的對沖工具，即使套息仍為負值。

更積極的國內政策環境、日圓的低估值以及貨幣干預風險高企，也都在限制美元兌日圓的潛在上漲空間，從而增強了持有日圓作為對沖工具的非對稱性。

短期內，高盛繼續看好做空歐元兌日圓，稱日圓大幅升值缺乏明顯的國內催化劑，且日本央行在10月30日政策決議發布時，要以鷹派信號令市場驚喜，門檻很高。

然而，從更長遠的角度來看，策略師們認為美元兌日圓交易是防範風險情緒惡化的更有效手段。「做空美元兌日圓應是應對整體經濟成長波動，或具體而言應對廣泛的AI衝擊的最有效對沖手段，」他們寫道。