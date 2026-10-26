下月3日啟幕！　國際金融領袖投資峰會再臨香江　280位領袖雲集

第五屆國際金融領袖投資峰會將於11月2至4日在香港舉行，將匯聚約280位國際金融領袖，包括約120位集團主席及行政總裁出席。



根據日程，當局將在峰會舉行前夕（11月2日），在香港中環The Henderson大廈舉行歡迎晚宴。首日峰會以「思變圖新 開拓新局」為題，翌日將舉辦「與國際投資者對話」研討會，兩日峰會活動均在中環四季酒店舉行。

金管局總裁余偉文將在首日（3日）主峰會致歡迎詞，行政長官李家超發表主題演講，財政司司長陳茂波亦會於當日致辭。在翌日（4日）由金管局、證監會與金融學院合辦的研討會中，證監會行政總裁梁鳳儀，以及陳茂波和余偉文將發言。

按日程顯示，摩根士丹利主席兼首席執行官皮克（Ted Pick）、黑石總裁兼首席運營官格雷（Jon Gray）、高盛董事長兼首席執行官所羅門（David Solomon）、瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）、滙豐集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）、渣打銀行行政總裁溫拓思（Bill Winters）、摩根大通副董事長平托（Daniel Pinto）、德意志銀行執行長施溫（Christian Sewing）、法國巴黎銀行董事長樂明瀚（Jean Lemierre）、MSCI 董事長兼行政總裁Henry Fernandez等。