香港金融科技周 x StartmeupHK 2026　聚焦三大增長引擎

財經事務及庫務局聯同投資推廣署近日舉行記者會，公布香港金融科技周 x StartmeupHK 2026詳情。活動將於11月2日至11月6日舉行，預計吸引來自超過120個經濟體逾45,000名與會者、超過1,000名演講嘉賓、800多家參展機構及初創企業，以及超過30個來自中國內地及海外市場的代表團參與。

適逢國家「十五五」規劃及《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》（《香港第一個五年規劃》）同步驅動，香港金融科技周 x StartmeupHK 2026將聚焦金融賦能、科技創新及全球拓展三大持續增長引擎。活動由財經事務及庫務局、商務及經濟發展局及投資推廣署主辦，並由香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會及保險業監管局協辦。

「金融+」賦能全球創新平台

香港在最新一期《全球金融中心指數》中位居亞太區首位，並蟬聯全球金融科技樞紐排名第一，為推進「金融+」發展提供堅實基礎。憑藉深厚的資本市場並聯通國際，香港匯聚金融與科技雙引擎優勢。穩健的金融生態為拓展創新發展提供所需資金，科技創新則持續推動金融服務轉型升級，開拓新的增長動能。

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「配合《香港第一個五年規劃》及《施政報告》為本港未來發展繪畫的藍圖，今年的香港金融科技周以具前瞻性的『金融科技樞紐 聯通世界 創建未來』為主題。香港在全球金融科技領域位居前列並非空談，而是已充分地在國際舞台上獲得印證。作為全球頂尖國際金融中心之一及亞洲領先力量，香港持續穩步拓展其金融科技實力。」他續表示政府會藉此盛會向國際展示如何以香港的金融科技實力推展黃金及大宗商品發展，從而連結國際巿場與亞洲的流動性。

「AI+」與蓬勃初創生態助力創新發展

香港正全方位推進「AI+」發展策略，推動人工智能在不同行業的深度融合，致力打造有利創新成果商業化及規模化發展的國際平台。憑藉逾5,200家初創企業組成的蓬勃創科生態圈，以及正在發展中的北部都會區，香港正為創科企業開拓新的全球發展空間。同時，全球排名第一的「深圳—香港—廣州」科技集群充分展現科研、人才、資金及產業推動創新及商業拓展優勢。

配合香港金融科技周 x StartmeupHK 2026，全球Fast Track計劃今年將繼續為高增長初創及規模化企業提供平台，加快技術商業化及國際市場拓展進程。今年計劃已吸引超過700宗來自香港、中國內地、亞洲其他地區、歐洲、北美、中東、非洲及大洋洲的申請。

金融賦能與科技創新 驅動企業拓展全球業務

隨着企業積極拓展海外市場，香港正成為企業邁向國際市場的可靠啓航點。香港於《亞洲城市國際化指數2026》繼續蟬聯榜首，充分反映其在國際連通性、商業網絡及市場聯繫方面的優勢，為企業拓展全球業務及建立跨境合作夥伴關係提供有利條件。

投資推廣署署長劉凱旋表示：「香港金融科技周 x StartmeupHK踏入第二個10年，適逢《香港第一份五年規劃》及2026年《施政報告》開啓香港新篇章。今年活動聚焦『金融+』、『AI+』及企業『走出去』三大引擎，反映香港推動創新及經濟發展、促進產業轉型和支持企業拓展多個海外市場的策略方向。香港能連繫上述三股力量，今年活動將匯聚全球創新者、投資者及企業，加快企業國際化步伐，把握新機遇。」

隨着香港進一步鞏固其作為亞洲領先雙向投資平台的地位，今年活動將迎來超過30個代表團參與，包括來自北京、江蘇、上海、深圳及珠海等中國內地城市，以及北美、歐洲、海灣阿拉伯國家合作委員會地區、東南亞國家聯盟、中亞及其他新興市場的代表團。這些代表團的積極參與，進一步印證香港作為企業拓展國際市場的亞洲首選平台的吸引力。

香港金融科技周 x StartmeupHK 2026主論壇預計吸引來自超過120個經濟體逾45,000名與會者、超過1,000名演講嘉賓、800多家參展機構及初創企業，以及超過30個來自中國內地及海外市場的代表團參與。

重量級全球領袖參與

香港金融科技周 x StartmeupHK 2026主論壇將於11月2日至11月3日在香港會議展覽中心舉行，並設有10個專題論壇，包括政策與前瞻論壇、AI及前沿科技論壇、數字資產及Web3論壇、金融AI論壇、全球科創‧智匯中國論壇、保險科技及健康科技論壇、綠色科技論壇、創業家及創投論壇、科技建設者論壇，以及創作者論壇。主論壇重點演講者名單包括：

香港特別行政區政府及監管機構：

• 行政長官李家超

• 財政司司長陳茂波

• 財經事務及庫務局局長許正宇

• 商務及經濟發展局局長丘應樺

• 財經事務及庫務局副局長陳浩濂

• 創新科技及工業局副局長張曼莉

• 環境及生態局副局長黃淑嫻

• 香港金融管理局總裁余偉文

• 證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀

• 保險業監管局行政總監張雲正

• 投資推廣署署長劉凱旋

全球政策領袖：

• 前國際結算銀行總經理Agustín Carstens

• 英國金融行為監管局主席歐達禮

• 吉爾吉斯共和國總統特別代表、吉爾吉斯共和國常駐聯合國代表、塔姆奇特別金融投資區管理委員會第一副主席Ayaz Baetov

• 巴基斯坦國務部長兼巴基斯坦虛擬資產監管局主席Bilal Bin Saqib

• 法國中央銀行第一副總裁Denis Beau

• 摩納哥駐華大使馬思頌

業界領袖：

• 友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌

• BAI資本創始及管理合夥人龍宇

• 渣打集團行政總裁溫拓思

• 香港理工大學人工智能系統講座教授曹亮亮

• Onafriq創始人兼首席執行官Daré Okoudjou

• 春華資本集團創始人、董事長兼行政總裁胡祖六博士

• 滙豐集團行政總裁艾橋智

• 小馬智行創始人及首席執行官彭軍

• 富蘭克林鄧普頓首席執行官莊麗雅

• 保誠保險香港行政總裁林智剛

• 南方科技大學教授馬兆遠

• 香港交易及結算所有限公司首席營運總監劉碧茵

• 中國銀行副董事長兼行長張輝

除主論壇外，與會者亦可於活動期間在香港及粵港澳大灣區參加一系列交流、商務配對及社群活動。其中，今年亮點活動之一是為期兩天的「大灣區企業創新行」，讓與會者親身走進全球最具活力的創新生態系統之一的深圳。

資料來源：投資推廣署