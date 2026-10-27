2027經濟前瞻｜宏觀趨勢．指數部署．輪證策略．樓市周期全解析

活動詳情

2026年下半年，環球市場仍於迷霧中摸索——中美角力未止，利率路徑未明，資金流向隨時轉向。站在2027年的門檻，投資者需要一個清晰的宏觀座標。

本次講座匯聚財經專欄作家、恒生指數公司、瑞銀亞洲輪證及仲量聯行代表，從環球經濟前瞻出發，展望2027年復甦契機。其後聚焦恒生科技指數及恒生生物科技指數概覽，介紹兩條指數的定位、涵蓋範疇及主要特點，讓參加者了解相關指數的基本資料，繼而拆解窩輪策略：不同市況下，對沖如何做到攻守兼備？最後探討市民最關注的本地樓市展望。

🔥 一場講座助您全面鎖定 2027 轉勢爆發力：

✅ 剖析2027年環球宏觀經濟格局

|✅ 恒生指數走勢：聚焦恒生科技指數及恒生生物科技指數概覽及主要特點

✅ 輪證市場最新策略：拆解不同市況下對沖與槓桿應用

✅ 2027樓市趨勢：前瞻香港樓市周期與供需格局

免費席位有限，特設茶點招待。立即報名，一同掌握2027市場趨勢！

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「2027經濟前瞻：環球周期與投資新格局」講座

日期：2026年11月21日(六)

時間：下午2時正 至 4時30分

地點：九龍尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店 3樓宴會廳

☕備有茶點招待

活動流程：

13:30 - 14:00 登記入場

14:00 - 14:05 開幕致辭

14:05 - 14:30 宏觀經濟2027年展望

14:30 – 14:55 恒生指數視角 – 恒生科技指數、恒生生物科技指數概覽

14:55 – 15:20 輪證市場最新策略

15:20 – 15:45 樓市趨勢

15:45 – 16:05 問答環節

16:05 – 16:30 茶點招待

嘉賓主持：

顧芷筠

🌟 嘉賓陣容：

財經專欄作家 紅磡索螺絲

恒生指數公司高級副總裁, 旗艦指數 洪敬凱

瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管 卓素華

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事 李遠峰

嘉賓背景：

財經專欄作家 紅磡索螺絲

「紅磡索螺絲」是一位香港知名的「80後」全職投資者與財經網紅。他的投資之路並非一帆風順，曾有過虧蝕九成的慘痛經歷，後來才成功逆轉達成財務自由。投資領域包括:港股、美股、外匯、商品、期權及期貨等。在社交平台也很有影響力，例如Facebook、Instagram、YouTube 會不時公開分享真實持倉、股票月結單及投資心得而聞名，吸引了大量支持者。

恒生指數公司高級副總裁, 旗艦指數 洪敬凱先生

洪敬凱先生是恒生指數公司旗艦指數高級副總裁。他於2018年加入恒生指數公司，負責旗艦指數及新產品開發。在加入恒生指數公司之前，洪先生曾任職於一家全球指數編制公司的應用研究部門，負責亞太區因子指數研究。在此之前，洪先生曾任一家美國投資銀行香港地產和綜合企業的行業研究助理。

瑞銀亞洲 上市衍生產品銷售部主管 卓素華女士

卓素華女士任職於瑞銀，現負責亞洲區上市衍生產品業務。卓女士經常於各種不同大小的研討會及投資講座，分享認股證及牛熊證的相關知識，及定期接受各大電視台及電台等媒體訪問，講解認股證牛熊證的最新市況。卓女士加盟瑞銀前在上市公司負責融資工作，在金融證券行業擁有多年的工作經驗。

仲量聯行 項目策略及顧問部資深董事 李遠峰先生

李遠峰先生是仲量聯行資深董事，亦是負責銷售及市場策略與顧問工作的團隊核心成員。他的主要職責包括統籌及管理獨家代理委任與市場推廣項目、撰寫報告、進行可行性研究，以及提供銷售及市場推廣顧問服務與策略執行。他亦曾監督及管理多個住宅及非住宅銷售顧問項目，客戶涵蓋中國內地及本地發展商、公營機構及房地產基金等。

李遠峰先生擁有超過 20 年物業銷售、顧問服務及策略執行經驗。他與其團隊曾參與的銷售及市場推廣顧問項目涉及售出超過 70,000 個單位，顧問合約收益超過港幣 1 億元。 他亦曾為其個人客戶處理多宗銷售交易，並參與各類投資物業的招標及拍賣銷售。他已成功促成總值超過港幣 50 億元的物業交易。

免責聲明：

投資涉及風險，本節目內容只供參考用途，不構成任何投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立的專業意見。本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表《香港01》立場。

瑞銀免責聲明：

本活動由瑞銀集團贊助。資訊只適用於合資格的香港投資者，瑞銀代表為證監會持牌人。本活動涉及瑞銀以外第三方機構代表之意見，其所發表的言論和觀點僅代表該第三方機構及/或其代表之個人立場，並不代表瑞銀及與瑞銀無關。資訊由瑞銀集團提供，其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件内有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2026。版權所有。

恒生指數免責聲明：

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