財經視野｜史上最大IPO來了！　Anthropic招股書講了什麼？

AI公司Anthropic正式向美國SEC遞交S?1招股說明書，啟動IPO進程，市場預估有望成為人類歷史上規模最大的科技IPO之一。



這家由多名前OpenAI核心成員創立的公司，從行業追趕者快速成長為企業級大模型賽道頭部選手。透過這份公開招股書，我們一起來看懂Anthropic的業務版圖、增長邏輯，以及光鮮增速背後的現實挑戰。



該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

1.營收規模爆發式增長，2026年上半年按年增約14倍

2023年營收4100萬美元，2024年3.86億美元，2025年45.85億美元；2026年上半年達162.86億美元，按年增長約14倍，已達2025年全年的3.5倍。季度節奏上，2025Q1營收3.76億美元，至2026Q2增至115.55億美元，五個季度內暴漲近30倍，日均創收超1.27億美元。

2.2026年Q2首次實現正GAAP

2026年Q2 GAAP營業利潤9.74億美元，經調整後營業利潤22.35億美元（利潤率約19%）。

每投入1美元算力/基建成本產生的收入，從2025Q1的0.40美元升至2026Q2的2.08美元；2026Q2收入按年增速（+1368%）約為算力基礎設施費用增速（+300%）的4倍以上。

3.淨收入留存率約900%，企業客戶分層快速擴張

剔除ClaudePro/Max個人訂閲後，NRR約900%。截至2026年9月末，TTM

年消費≥10萬美元客戶超11,900家（上年同期僅950+家），≥100萬美元超1,900家，≥1000萬美元約250家。

前五大客戶收入佔比從2026Q1的36%降至Q3的21%，無單一客戶貢獻超10%營收。財富500強中超過半數為年消費10萬美元以上客戶，但支出佔其企業IT總開支不足0.1%。

4.人效極高：TTM人均年創收超660萬美元

截至2026年9月末員工總數約5300人，TTM人均年創收超660萬美元（一年前為140萬美元）。使用ClaudeCode的高支出用戶（前5%）月均消費達非使用用戶的約20倍。

5.807億美元賬面淨虧損主要來自公允價值變動，調整後淨利潤為正

上半年「可轉換票據、衍生負債和SAFE的公允價值變動」浮虧723.88億美元（Q2單季596億美元），系H輪融資估值從2月3800億升至5月9650億美元后，亞馬遜等投資者持有的可轉債大幅升值按準則計入等額公允價值虧損。扣除公允價值變動與股權激勵後，2026上半年調整後淨利潤為正的26.71億美元。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

6.收入按總額法確認，雲市場渠道佔比升至48%

通過AWS、GCP、Azure等雲市場銷售時按主要責任方確認全額收入，渠道抽成列入銷售與合作伙伴成本。雲市場渠道佔比從2023年11%升至2024年32%、2025年47%、2026上半年48%。

7.特殊項目：違規賬號收入與版權訴訟和解

2026年前9個月約5%–7%收入來自後續被判定違規使用並封禁的賬號（封號不退款，約合16億–23億美元），8-9月加大打擊後佔比收窄。2025年向作家AndreaBartz等支付15億美元達成版權訴訟和解。受歐美年底假期影響，每年12月下旬至次年1月初企業用量常下滑約20%。

8.收入端彈性、支出端剛性：RPO108億美元vs算力合同7800億–8100億美元

80%收入為按量計費，企業缺乏超長期鎖定；截至6月末RPO為108億美元（未來12個月預計確認81億美元，僅佔Q2年化收入約17.5%）。

已簽約與預估算力支出累計達7800億–8100億美元，合同周期延展至2033–2045年，大量含「照付不議」條款。

主要供應商：博通約1612億美元（5年期不可撤銷）、SpaceXAI最高1,205億美元、谷歌至少1,145億美元（另預計1250億–1500億美元TPU額外採購）、亞馬遜AWS至少1100億美元（2026-2036）、微軟至少449億美元（2026-2033）、AMD預計超200億美元。

9.ClassF股票以7美元鎖定50.1%投票權，構成「受控公司」

7位聯合創始人各出資1美元（共7美元）共同認購1股ClassF股票，無分紅與經濟權利，但在一般表決事項上固定擁有50.1%投票權且不可被增發稀釋，使公司構成納斯達克規則下的「受控公司」。

谷歌、亞馬遜等外部巨頭僅持有無表決權的ClassN股票。

2026年3月5日，德國柏林，谷歌新的人工智能 (AI) 中心開幕式上，展示了一個特別設計的谷歌標誌。（Reuters）

10.公益公司（PBC）治理與IPO預期

劃撥全面攤薄股本5%（8.46億股ClassN）設立公益基金；IPO後股價每持續上漲50%，董事會可酌情再注入最多2%股份；7位聯創承諾將個人持股80%捐出用於慈善。

招股書將「預防性安全審查、自願推遲發布、限制初始可用性」列為核心風險項。擬以代碼「ANT」在納斯達克掛牌，市場預期估值1.5萬億–2萬億美元，募資目標最高超1000億美元，擬於11月中旬上市。

11.算力合同附帶交叉違約與高息懲罰條款，形成剛性負債槓桿

博通AI加速器設備租賃約1612億美元為5年期不可撤銷合同，附帶高息懲罰與交叉違約條款；整體算力合同普遍含多重交叉違約條款。

招股書披露的業務平衡邏輯為：依賴「模型迭代提效（如Opus5.5單任務成本降低40%）→刺激推理用量爆發→收入增速壓制算力成本爬坡」；若技術突破遇阻、單價下跌未換來用量爆發或收入增速放緩，剛性算力賬單將迅速演變為負向虧損槓桿。

12.收入結構以按量計費為主，缺乏超長期鎖定

80%收入為按量計費（Pay-for-intelligence），企業客戶缺乏超長期鎖定承諾；截至6月末RPO為108億美元，其中未來12個月預計確認81億美元，僅佔Q2年化收入約17.5%，收入可見度相對有限。

13.估值在H輪短期內大幅跳升，直接觸發賬面公允價值虧損

H輪融資估值從2026年2月的3800億美元升至5月的9650億美元，亞馬遜等投資者持有的可轉換票據隨之大幅升值，依會計準則須在賬面計入等額公允價值虧損，這是807億美元賬面淨虧損的主要成因。

14.安全倫理約束被列為明確風險項，可能放慢變現節奏

招股書將「預防性安全審查、自願推遲發布、限制初始可用性」列為核心風險項，並坦承可能因此放慢產品變現節奏、落後於不受此類約束的競爭對手。

15.上市安排與歷史級募資規模預期

上市代碼為納斯達克「ANT」；市場預期估值1.5萬億–2萬億美元，募資目標最高超1,000億美元，有望刷新人類歷史最大規模IPO記錄；

節奏上擬於11月中旬上市，市場預測多傾向於美國大選及中期選舉窗口落地後掛牌。