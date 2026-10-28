SK海力士季度業績超預期 飆升逾一成 帶動7709半日升19%
撰文：黃捷
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SK海力士第三季度利潤超預期激增六倍，並宣布規模達100萬億韓元（750億美元）的2026年股東回報計畫，凸顯記憶晶片需求依然強勁。
受消息帶動，在韓國上市的SK海力士升逾一成，帶動在港上市的最多兩倍做多海力士ETF半日升近20%，午間收報24.86元，升19.2%。
這家全球第二大記憶晶片製造商公佈，截至9月的季度營業利潤為83.3萬億韓元，高於分析師平均預估的77.5萬億韓元。營收升至104.6萬億韓元，也超過99萬億韓元的平均預測。
彭博報道指出，這份業績增強了市場對AI數據中心建設持續拉動記憶晶片需求、進而支撐公司盈利的信心。近幾周，隨著大型AI基礎設施項目面臨融資和建設挑戰，AI投資熱潮正受到越來越多的質疑。
SK海力士向輝達供應高帶寬記憶晶片(HBM)，已成為AI熱潮中最大的受益者之一。記憶晶片供不應求導致價格飆升，該公司營業利潤率處於歷史高位。SK海力士周三表示，預計記憶晶片供應短缺將持續至2030年。
報道引述麥格理的研究顯示，記憶晶片目前約占AI數據中心全部支出的三分之一。SK海力士憑借與輝達的緊密合作，在這一市場占據重要地位。麥格理表示，隨著HBM價格預計在2027年上漲逾一倍，未來幾年記憶晶片在整體AI硬體支出中的占比還將上升。
SK海力士第三季度股息為每股2萬韓元，計畫2026年至少派發30萬億韓元現金股息，並至少回購和注銷60萬億韓元股票。