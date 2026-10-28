SK海力士季度業績超預期　飆升逾一成　帶動7709半日升19%

SK海力士第三季度利潤超預期激增六倍，並宣布規模達100萬億韓元（750億美元）的2026年股東回報計畫，凸顯記憶晶片需求依然強勁。



受消息帶動，在韓國上市的SK海力士升逾一成，帶動在港上市的最多兩倍做多海力士ETF半日升近20%，午間收報24.86元，升19.2%。



這家全球第二大記憶晶片製造商公佈，截至9月的季度營業利潤為83.3萬億韓元，高於分析師平均預估的77.5萬億韓元。營收升至104.6萬億韓元，也超過99萬億韓元的平均預測。

彭博報道指出，這份業績增強了市場對AI數據中心建設持續拉動記憶晶片需求、進而支撐公司盈利的信心。近幾周，隨著大型AI基礎設施項目面臨融資和建設挑戰，AI投資熱潮正受到越來越多的質疑。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

SK海力士向輝達供應高帶寬記憶晶片(HBM)，已成為AI熱潮中最大的受益者之一。記憶晶片供不應求導致價格飆升，該公司營業利潤率處於歷史高位。SK海力士周三表示，預計記憶晶片供應短缺將持續至2030年。

報道引述麥格理的研究顯示，記憶晶片目前約占AI數據中心全部支出的三分之一。SK海力士憑借與輝達的緊密合作，在這一市場占據重要地位。麥格理表示，隨著HBM價格預計在2027年上漲逾一倍，未來幾年記憶晶片在整體AI硬體支出中的占比還將上升。

SK海力士第三季度股息為每股2萬韓元，計畫2026年至少派發30萬億韓元現金股息，並至少回購和注銷60萬億韓元股票。