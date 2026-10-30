中免國際夥52TOYS　香港設潮玩全球巡迴快閃首站｜企業出海

中國旅遊集團中免股份旗下中免國際（CDFI）宣布，近日攜手中國原創潮流玩具品牌 52TOYS ，於銅鑼灣希慎廣場開設快閃店，啟動其最新人氣 IP 角色全球巡迴推廣的首站。



今次登場希慎廣場的快閃活動，同時是其治癒系 IP「Ghody」全球多城巡迴推廣的首站。中免國際發揮跨市場商業資源對接能力，協助品牌在高度國際化的香港零售市場完成實體店落地，活動後續將陸續巡迴至北京、中國台灣、日本、韓國及馬來西亞等重點市場。

中免國際稱，雙方合作依託中免國際成熟的商業營運網絡與中國香港的國際優勢，為中國潮流文創品牌構建海外展示與零售渠道，也標誌雙方在推動優秀文化品牌拓展國際市場的合作，共同助力香港鞏固全球首發經濟中心定位。

中免國際國潮出海負責人邱琳指出：「中國香港作為連接中國內地與國際市場其中一個重要樞紐，是檢驗品牌國際競爭力的理想平台，也是國潮品牌揚帆出海、邁向國際的絕佳基地。中免國際將繼續依託全渠道零售網絡與海外拓展經驗，攜手更多具備原創設計實力與成熟供應鏈的優秀國潮品牌，善用香港特區作為首發經濟中心城市的優勢，穩步開拓國際旅遊零售及海外多元商業版圖。」