鼎植父子共追牙科夢　醫術管理雙向賦能：讓天下沒有種不了的牙

近年成為港人北上看牙熱門選擇的「鼎植口腔」，在業界以專收高難度的疑難雜症聞名。這份跨越深港兩地的口碑與認可，讓「鼎植」 不但是企業招牌，更成為黎強博士與黎沖亞這對父子，共同守護的信念。

對兩人而言，「鼎」是一言九鼎的絕對誠信，是優質服務的營運承諾。但對於「植」，他們卻有不一樣的理解。在鼎植醫生集團的創辦人及董事長黎強博士眼中，「植」是醫療品質與安全的不斷追求。而集團首席運營官的二代接班人黎沖亞，則認為「植」是日常的深耕細作 ，要做出經得起時間考驗的服務品質。這份「植」的雙重面向，正正是專業技術與用心服務的融合，也是向「讓天下沒有種不了的牙」的堅實實踐。

父親黎強博士是深耕牙醫三十載的技術權威 ，兒子黎沖亞則是帶著現代金融視野的企業推手。然而，兩代人的專長與視野差異沒有造就鴻溝，反而形成了強大的互補力量。他們在家是父子、在公司是戰友，以技術為根、管理為骨，並肩開啟一段兩代人共追牙科夢的傳承之旅。



從前台到醫護 走遍門診每一崗位

深入了解醫療營運 以實績贏得信任

黎沖亞原本在金融業發展，接手家族生意後需轉換事業航道，他直言絕非易事。當一個不穿白袍、金融出身的年輕人走入醫療集團做管理，難免會面對質疑：「你是不是懂醫療？你憑什麼管我們？」但黎沖亞沒有硬碰硬，反而選擇低調走入門診，從基層做起 —— 在前台了解如何接待、跟著醫生學習接診、向護士學習整理物品，他把門診每一個崗位都走遍，只為深度了解自己對業務的了解，逐步思考該如何優化管理。「我的想法一直都很清晰，醫療的專業是醫生，管理的專業是我；我不需要改變自己變成一個醫生，但我需要變成一個最懂醫生需要的管理者。」做實事證明自己對公司門診運作的了解，黎沖亞透過一道道管理政策簡化流程、提升效率，用事實證明自己的管理能力。

為增加自己對牙科業務的了解，黎沖亞走遍門診每個崗位，了解前台職員、醫生及護士的工作實況，從而調整營運政策。

久而久之，以前的質疑聲，也逐漸化為了信任。 「過去金融教會我用宏觀的方式看資本，到了鼎植我重新開始，學習一個企業最基礎的運營方式。這非常有挑戰性，同時有非常多收穫，是我在資本市場從沒體會過的一種精神回報。這份實業雖然辛苦，但都是值得的。」

推動創新管培生計劃

深耕人力賦能現代轉型

獲得肯定後，黎沖亞沒有停步，繼續發揮前瞻眼光。他在三年前打造全新管培生計劃，著力人才培育，盼為集團長遠發展打好骨幹根基。計劃招收十數位應屆畢業大學生，有研究生也有本科生。當時要頂住壓力推行並不容易，但他憑著「在別人看不到價值時，要種下種籽才有機會發芽結果」的信念堅持，如今這批青年人才已在各門診部門獨當一面。這項革新舉措，讓鼎植由傳統牙科診所，變成深耕人力賦能的現代化醫療企業。

平等對話打破世代鴻溝

既是父子也是戰友 互補前行

傳統家族企業易有分歧，往往在於兩代人互不理解。但這對父子卻用「平等對話」打破了世代之間的鴻溝。父親黎強博士尊重年輕一代的思維與創新，坦言為兒子取名「沖亞」，期盼他能「衝出亞洲」，所以把他送到英國學習管理、財務及會計，從中鍛煉出自己的思維與觀點。於是不論在日常對話，抑或在公司決策時時，父子都能平等討論。兒子黎沖亞深諳兩代人因為成長經歷、時代背景而造就的思維差異，於是兩人選擇把公司問題留在職場，組成「在家是父子，在公司是戰友」的堅實陣線。

二人在家是父子，在公司則是戰友。

三十載堅守醫者初心

父子攜手實現牙科夢

鼎植主打專業技術，更獨創難度甚高的「VIIV穿顴穿翼專利種植」技術。只因黎強博士眼看無數身患基礎疾病、牙槽骨缺失的中老年患者，因病況疑難複雜，而被傳統種植門檻拒之門外。終於經過三十年的努力，填補往中國種植落後的技術短板，在鼎植實現免植骨種植，連高齡患者也可以做，為這些病患重燃希望。

黎強博士是深耕牙醫三十載的技術權威，研創創難度甚高的「VIIV穿顴穿翼專利種植」手術。

這份堅守三十載的醫者初心，如今終於迎來交捧一刻。看著兒子於業績、員工認可、病人口碑愈來愈好，而現在鼎植深圳分部八成顧客是香港人，兒子頻繁往返深港兩地，亦能精準對接港人高標準的醫療需求，讓黎博士更安心在五年內將經營大棒鼎植交付予他。展望未來，這對父子兵將繼續緊密合作，父親專注醫療技術升級，兒子則主導營運戰略落地。二人將保持初心、無懼挑戰，持續向著「讓天下沒有種不了的牙」的願景邁進。

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