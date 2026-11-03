金融峰會2026｜中證監︰支持內地企業來港上市　歡迎外資來華投資

金管局舉辦第五屆國際金融領袖峰會，中國證監會副主席李超表示，今年首3季完成逾130家企業境外上市備案工作，而中證監全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，進一步提升跨境投融資便利度，加快推進人民幣股票交易櫃台及房託基金（Reits）等納入滬深港通，落實好合格境外投資者制度優化方案，支持境內企業赴港上市。

中國證監會副主席李超指，加快推進人民幣股票交易櫃台及房託基金（Reits）等納入滬深港通。﹙資料圖片﹚

首3季完成逾130家企業境外上市備案工作

他又說，統籌推進股債期市場高水平對外開放，加強兩地市場合作，開發更多掛鈎內地資產的指數及布局內地現代化產業體系的ETF產品，支持內地優質機構用好香港這個橋頭堡走向世界。另外，中證監亦會深化與香港監管機構的跨境監管協作，深入參與全球金融治理改革。

李超並強調，堅信內地與香港資本市場在協同發展中更加生機勃勃，歡迎更多國際投資者及金融機構來華投資，積極參與內地與香港資本市場建設，更好分享內地經濟高質量發展成果。

人民銀行副行長鄒瀾。﹙顧慧宇攝﹚

人行: 鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位

另外，人民銀行副行長鄒瀾表示，香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，在當前全球不確定性上升、全球資本分散投資需求持續增加的背景下，將從內地金融市場開放和人民幣國際化進程中獲得重要機遇。

鄒瀾稱，人行將鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位，支援香港打造更加有深度的人民幣資產池。同時，香港作為粵港澳大灣區國際科技創新中心的重要一員，還可發揮在科技、人才、金融等綜合優勢，聯通內地與全球創新要素，為香港發展注入強大動力。

他又指，人行將同各部門一道，一如既往地支援香港國際金融中心建設，支援香港長期繁榮穩定發展，也歡迎各位全球金融領袖來中國內地和香港投資興業，共同分享中國經濟發展的紅利。