青協辦世界青年創業論壇　匯聚全球精英　連接大灣區拓展全球商機

香港作為國家與世界接軌的重要橋樑，一直憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為創業青年開拓更廣闊的發展舞台。由香港青年協會主辦的「世界青年創業論壇」日前於香港會議展覽中心圓滿舉行，吸引逾500位全球創業青年、天使投資者、行業專家及商界精英共襄盛舉，探討青年創業家在AI驅動的新時代，如何憑藉創新思維和靈活應變能力，把握全球商機、開創未來。



香港青年協會會長凌潔心表示，香港憑藉內聯外通的角色，加上人工智能等新科技帶來的機遇，青年應善用香港與大灣區的雙重優勢，將創新意念轉化為具影響力的事業。

善用AI賦能行政 降低跨國擴展成本

論壇設多場專題分享，邀請多位海內外品牌創辦人及業界領袖分享實戰經驗。在「邁向國際：市場開拓與品牌建立策略」專題中，i2Cool創冷科技共同創辦人兼行政總裁朱毅豪教授表示，科研成果必須清楚了解當地需求才能順利轉化，例如中東晝夜溫差大，屋頂材料熱脹冷縮劇烈；東南亞降雨量高，防水層材料功能顯得重要，唯有因地制宜微調產品，方能精準開拓目標市場；GOGOX聯合創辦人關俊文則補充說，開拓不同海外市場，往往需處理大量行政工作，初創公司可善用AI輔助處理海外註冊及團隊招募等繁複工序，大幅降低跨國擴展的營運成本。

青協「世界青年創業論壇」主禮嘉賓商務及經濟發展局副局長陳百里博士（右五），以及立法會議員邱達根（左五）；聯同立法會議員吳錦華（右一）、范凱傑（左三）、郭芙蓉（右二）、梁子穎（左四）及林振昇（右三）；香港青年協會會長凌潔心（右四），以及全球創業家和社會領袖出席論壇開幕禮。

多位品牌創辦人與初創企業與科技公司顧問陳幗貞（左一）分享市場開拓、品牌建立及擴展業務的實戰經驗。嘉賓包括i2Cool創冷科技共同創辦人兼行政總裁朱毅豪教授（左二）、GOGOX聯合創辦人關俊文（右二），以及Sonalie Figueiras, Founder & CEO, Green Queen, Ekowarehouse & Source Green（右一）。

另一專題「『敢想敢創』領袖對談：打破常規，駕馭不確定時代」，寵物用品品牌Woof² Meow²創辦人陸皓昕強調創業家應保持批判性思考，先以人為本擬定設計或解決方案的基礎，再輔以AI工具改善細節，避免讓科技主導創意靈感。滙豐香港工商金融董事總經理暨中小企業主管黃杏妍指出，創業成功在於能夠清晰傳達理念和自身價值，尤其在資源有限的情況下，無論是爭取客戶、合作機會，還是尋求銀行和投資者支持，都需要讓別人清楚看見業務願景，才能贏得信任與認同。

在「『 敢想敢創』領袖對談：打破常規，駕馭不確定時代」專題分享中，由香港大學科創中心總監汪鵬博士（左）與嘉賓探討青年如何敢於構想、勇於創新，並以目標和韌性塑造未來。分享嘉賓包括滙豐香港工商金融董事總經理暨中小企業主管黃杏妍（中），以及寵物用品品牌 Woof² Meow² 創辦人陸皓昕（右）。

因地制宜切入新市場 靈活調整商業模式

在「AI賦能︰將東方文化躍升為全球品牌」專題中，香港著名跨媒介藝術家、AHO工作室創辦人及總監梁嘉昊認為，藝術品牌的核心，建基於對「道」的體悟，即人與世界的連繫，以及重新回歸自然之道的重要。他分享曾於東九文化中心展出數碼藝術裝置「豐盛之道」，運用AI偵測觀眾的肢體動作，讓觀眾與裝置互動，將人、藝術與自然連結起來。PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘認為，AI如同百年前的相機，是文化藝術創作的新工具，更能賦能人類，突破人手限制；既能大規模為每位粉絲打造個人化內容，又能由AI代理接手繁瑣事務，讓團隊專注說好品牌故事。

香港教育大學藝術與公共價值研究中心總監Anne Mette Hjort 教授（左）與嘉賓分享如何透過AI、創意與科技創新，重新定義東方傳統文化，打造成下一個全球矚目的品牌故事。嘉賓包括香港著名跨媒介藝術家、AHO工作室創辦人及總監梁嘉昊（中），以及PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘（右）。

對於跨國拓展的實務策略，「跨越界限：新世代企業的增長之道」專題邀得美國、越南和英國的嘉賓剖析市場差異。IBS Global Consulting創辦人Tonya McNeal-Weary指出，每個市場皆有其獨特性，提醒企業進軍新市場前務必重新評估商業模式，不可一成不變；青年創業國際計劃（YBI）Membership & Engagement執行總監Carol Appel則建議，創業者應主動與當地潛在客戶深入溝通，了解他們的需求，並尋找具備跨境擴展業務經驗的創業家成為導師引路。

青協「世界青年創業論壇」特設多場技能工作坊，邀請Google香港、孖士打律師行、資深投資人及環球領袖，實戰指導參加者運用AI提升生產力、保護及拓展創意 IP，並掌握跨國營運策略。另設「資源拓展交流會」，協助創業青年連結銀行及金融服務、政府資助，以及粵港澳大灣區跨界優惠政策等資源，並透過小組討論及一對一諮詢，探索融資、市場拓展及政策支援機會，建立創業網絡。

考察延伸深廣兩地 探索大灣區前沿生態

完成香港站後，論壇更延伸至深廣兩地，安排參加者到訪深圳前海，參與創業考察，探索粵港澳大灣區的創業生態與發展機遇，並透過專題討論及企業參訪，探討前沿科技、綠色創新與文化共融等議題；今年論壇首次擴展到廣州，以「穗港聯動·智創出海」為主題，讓創業青年認識如何結合廣州的供應鏈優勢與香港的國際化平台，從研發設計、智能製造走向全球品牌化營運。

青協自2014年首次舉辦「世界青年創業論壇」，超過34個國家及地區逾6,500位青年曾經參與活動，與全球青年建立聯繫。今年論壇由香港青年協會主辦，粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地為廣州站贊助，攜手培育青年創業人才，全力推動優秀項目走向國際舞台。活動內容可瀏覽網站sic.hkfyg.org.hk/gyef。

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