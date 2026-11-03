傳百度AI晶片「崑崙芯」推遲赴港IPO上市　料延至2027年

據彭博引述知情人士透露，百度（9888）旗下人工智能晶片業務崑崙芯或推遲赴港上市。由於該公司仍在等待證監會的批准，預期掛牌時間將推遲至2027年。



知情人士指出，專注開發數據中心服務器晶片的崑崙芯，早在今年1月已向港交所提交秘密上市申請，集資規模約20億美元（約156億港元），原先預料可在夏季取得中證監「綠燈」並啟動招股程序，但目前看來，此次發行更有可能在 2027 年進行，前提是獲得監管機構的批准，百度仍在為此次發行做準備。



知情人士指出，崑崙芯早在今年1月已向港交所提交秘密上市申請，集資規模約20億美元此次發行或推遲 2027 年進行（Getty）

百度斥屬「市場傳聞」 堅守保密指引

面對推遲上市的傳言，百度發言人表示；「我們否認這些市場傳聞和相關報道。崑崙芯處於保密申報階段，根據監管要求，我們不能披露包括上市流程進展在內的任何重大非公開信息。未來我們將適時對外公告，請大家關注。」

崑崙芯是今年香港新股市場最矚目的焦點之一。(Getty)

內地國產替代提速 崑崙芯成自研算力核心

崑崙芯一直被視為今年香港新股市場最矚目的焦點之一。受惠於內地科技自主及AI供應鏈企業的上市熱潮，香港今年IPO集資總額已達516億美元，直逼2010年創下的歷史新高。

然而，全球市場對AI投資的審視日趨嚴格，投資者愈發關注數千億美元資本開支的實質回報，相關炒作自9月起逐步降溫，香港新股市場的熾熱氣氛亦同步放緩。

在中國積極推動半導體「去美化」及自主可控的大背景下，多家內地晶片企業相繼於A股市場上市。例如長鑫存儲（CXMT）今年7月於內地A股完成規模達666億元人民幣的IPO，成為內地史上集資額第二大的新股，市值更躍升至內地龍頭之列。

除香港上市計劃外，崑崙芯今年初亦已啟動赴上海科創板掛牌的準備工作，但市場原先預期香港IPO會先行落實。

崑崙芯最初是為了滿足百度旗下互聯網業務龐大的算力需求而創立，目前已發展為少數具備設計高性能AI加速晶片能力的內地企業。彭博引述業界分析指出，崑崙芯將與華為及寒武紀等企業並列，在中國抗衡美國技術限制、打造自主晶片產業鏈的戰略中扮演核心角色。