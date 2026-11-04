美國中期選舉｜德州也變天！　馬斯克淪「輸家」　SpaceX急挫逾5%

美國中期選舉變天，據美媒報道，民主黨在今次選舉中取得壓倒性勝利，包括德州在內的多個州「紅變藍」，在參眾兩院都已贏得逾半數議席，一舉重奪兩院控制權，總統特朗普頓成「跛腳鴨」政府。



美股開市早段三大指數造好，道指升逾千點或2%，惟AI概念熱炒股表現偏軟。



其中，由於投資市場擔心「反數據中心」勢力抬頭，相關股份急挫，CoreWeave大瀉逾5%、Nebius 挫逾2%、甲骨文跌近3%。

另外，由於全球首富馬斯克（Elon Musk）押注共和黨，其兩大上市旗艦特斯拉（Tesla）及SpaceX承壓，早段分別挫4.8%及5.5%。

2026年6月11日，圖為SpaceX公司的標誌。（Reuters）

特斯拉、SpaceX等 在德州都有重要布局

特斯拉、SpaceX等企業在德州都有重要布局，而民主黨候選人Gina Hinojosa這次意外擊敗共和黨籍現任州長Greg Abbott，其向來反對興建資料中心。

長年被視為共和黨鐵票倉的德州在今次選舉被翻盤 這次豪砸4.45億美元力挺共和黨，仍無法挽回敗局。他事後在社群網站X連發兩篇文，笑稱︰「干預選舉的太空雷射失靈了」，又指「現在看來，把資料中心蓋在太空似乎是個挺吸引人的選擇。」