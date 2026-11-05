金融峰會2026圓滿收官　投資界大佬讚港競爭力　大有超越倫敦之勢

第五屆國際金融領袖投資峰會圓滿落幕，今年人氣依然爆燈，吸引280個國際金融領袖參與，重磅人物連續5年撐場，飛來香港出席會議，香港臉上有光。光彩背後，得來不易！



首屆國際金融領袖投資峰會於2022年疫情仍肆虐期間進行。 (資料圖片 / 廖雁雄攝)

首屆「疫市」舉行

提起這個峰會，首屆始於2022年疫情肆虐期間，那時候因為對外封關、股市不興等原因，市場愁雲慘霧，對前景抱有問號，「香港已死」、「金融廢墟」之說油燃而生。有見及此，金管局大膽「疫市」舉行國際金融論壇，碌盡人情卡，找來高盛、滙豐、黑石、瑞銀等舵手，場面盛大。

特首李家超當時正式向外宣布︰「香港已經重返國際舞台嘅中心！」首屆金融峰會可謂香港再次對外打開大門的標記。

「私募之王」︰港經濟環境相當理想

峰會至今5年光景，香港不但「重返」，金融業猶勝昔日。IPO重奪世一，《全球金融中心指數》繼續位列全球第三，大有追上倫敦之勢頭。而記者出席今年峰會，聽到不少金融 界大佬盛讚香港金融角色，聽其內容，不只是客氣說話，是對香港情況有充分掌握。

例如 PAG 執行主席及聯合創辦人單偉建在台上特別提到，香港經濟及出口表現強勁，並以香港與內地的增長率作比較。「現在﹙香港﹚的經濟環境相當理想。我的意思是，香港的出口正蓬勃增長。我認為，香港今年的經濟增長將首次超越中國內地，至少在我的記憶中，這會是第一次。香港目前的GDP增長率已達5.2%，而中國內地則為4.6%。」

PAG 執行主席及聯合創辦人單偉建。（財金見聞）

單偉建是誰？他有中國「私募之王」之稱，美國聯儲局前主席耶倫曾擔任其碩士、博士時期的導師，旗下著作包括回憶錄《走出戈壁——我的中美故事》，以至《金錢攻略》、《金錢風雲》、《撥開浮雲看中國》皆必讀之作。

納世界人才 港將超越倫敦

至於另一中國投資市場高手Hillhouse Investment 創辦人及主席張磊也在峰會上指出，他正看到大量人才從世界各地湧入香港。這些人才不僅來自大家所想到的中國內地，也來自世界其他地方。「我認為，香港正真正成為吸引全球人才的磁石。」

倫敦金融城商業區。（路透社）

至於全球另類資產管理公司GCM Grosvenor主席兼行政總裁Michael J. Sacks，說得更肯定，他對香港未來的競爭力信心十足，直言可超倫敦︰「去年，我曾預測香港會在全球金融中心排名中超越倫敦。結果香港與倫敦的差距縮窄至僅僅一分，幾乎就成功超越。今年，我決定再次作出同樣的預測：到了明年這個時候，香港將會超越倫敦。我亦在此承諾，如果今次預測再次落空，我就不會連續第三年作出同樣的預測。」

香港金融管理局已公布下一屆峰會的日程，明年國際金融領袖投資峰會將於11月1日至3日舉行。昔日一場告知全球「Hong Kong is back」的活動，已昇華至金融界競相出席的盛事，一席難求，值得記一筆！