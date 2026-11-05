FinTech Week 2026 螞蟻國際助經港出海增70% 推AI智能體助中小企

企業出海，近年成為焦點話題。螞蟻國際旗下萬里匯（WorldFirst）全球業務總經理丁岩松周三（4日）出席香港金融科技周「大灣區企業創新行」專題論壇時透露，萬里匯服務全球企業已超200萬家，自今年6月加入特區政府「內地企業出海專班」專業服務平台以來，服務經港出海企業數量同比增長超70%，經港出海交易金額同比增長近40%。



丁岩松表示，在萬里匯服務的200多萬家企業中，中小企業增長最快：「相關跨境交易量每年增長約50%，是全球貿易總量增速的10倍多。」

中小企經營複雜度上升 支付與資金端成痛點

他指，中小企業全球經營長期面臨一道門檻——經營複雜度正向大企業看齊，市場、幣種、平台、支付、合規要求同時變多，但團隊規模、專業配置、決策速度卻跟不上。

過去，這些能力只能靠配專家、設部門來解決。而中小企業的實際痛點，恰好集中在支付端和資金端：支付端要解決本地支付方式怎麼接入、交易爭議和對帳怎麼處理；資金端要解決錢怎麼收回來、帳戶如何管理、匯率風險怎麼降。

「為讓全球中小企業抓住『再全球化』的機遇，今年螞蟻國際推出全棧AI原生解決方案，覆蓋支付、帳戶、外匯、資金管理和增長營運。」丁岩松介紹。

香港金融科技周大灣區創新論壇，螞蟻國際萬里匯（WorldFirst）全球業務總經理丁岩松（左二）與香港投資推廣署助理署長梁瀚璟（左一）、廣東興發鋁業集團副總裁楊樺（右一）圍繞粵港協同助力企業出海經營展開對話

兩款智能體上線 本土創業者亦受益

對中小企而言，解決資金和支付兩大卡點至關重要，但支付、合規、帳戶、財資等專業能力分散各處，跨境能力過去也只有大企業才夠得著。丁岩松分享螞蟻國際旗下Antom和萬里匯分別推出智能體服務的經驗稱，關鍵就在於把這些分散的專業能力和大企業級的跨境能力，封裝成中小企業隨時可用的自動化工具。

丁岩松以Antom商戶支付智能體Antom Autopilot為例，其支援入駐、集成、分析、風險管理與對帳等環節，簡化商戶（尤其是中小企業）的支付營運。他預計到2026年底，95%商戶可於1小時內完成Antom入駐。AI智能抗辯可提供拒付爭議分析與申訴策略建議，成功率約41.8%，而未採用智能抗辯的企業平均為24.5%；AI兜底的託管抗辯機制更無需中小企業額外投入人力，平均可挽回18%的拒付損失。

丁岩松相信，本港小微企業亦將受益於萬里匯全球帳戶智能體WorldFirst Autopilot。他以香港億利家族公司為例，兩位香港本土95後創業者從事3C電子產品出口，通過TikTok、Facebook等社交媒體推廣，銷往東南亞、非洲、中東等新興市場。

這類企業收款幣種多、需要專業匯率管理，對融資的需求也高，對於快速開通本地帳戶的需求極高，以便收取菲律賓比索、尼日利亞奈拉和中東迪拉姆等小幣種，實時換匯後快速付款給上遊供應商。

而開戶、智能匯率管理與付款這些全球帳戶服務的關鍵功能，正是WorldFirst Autopilot要簡化的日常操作——用自然語言即可完成，不必來回切換。「它通過自然語言互動簡化財務操作，並連接合作夥伴智能體，小企業無需配備財務與司庫團隊也能開展國際業務，以更低外匯風險收付款，並以更低成本管理營運資金。」丁岩松說。

香港億利家族公司由本土 95 後創立，通過社媒將 3C 電子產品銷往新興市場，螞蟻國際全球賬戶服務協助其開設多幣種帳戶、實時換匯並快速付款至上游供應商。

AI企業成新場景 DeepSeek、Kimi已接入

AI大時代，除中小企業外，螞蟻國際全球帳戶服務也在承接人工智能企業更複雜的資金鏈路。

丁岩松分析，中國賣家正從「跨境貿易」走向「跨國經營」：出口市場由歐美轉向新興市場，生產製造環節外溢至非洲、東南亞等地，以本地化生產應對地緣政治與貿易摩擦，帳戶與收付需求跟著產業鏈落地；出海範疇亦從貨物貿易擴展至短劇、遊戲、SaaS、AI等服務業，帶來全新的收款與資金管理場景。

以AI企業這類新場景為例，DeepSeek全球調用量持續攀升，收款同時涉及C端小額高頻與B端大額長鏈路，財務團隊過往要在多個帳戶和系統間切換。接入後，全球用戶通過Antom完成支付，覆蓋200多個國家和地區、300多種支付方式；資金歸集至萬里匯專屬帳戶，由萬里匯承接多幣種管理與跨境結匯，形成「收、管、兌」一體化鏈路。

目前，Kimi、Lovart、QwenCloud等中國AI企業均已接入該服務。

丁岩松表示：「AI正在把企業級金融能力變成各種規模商戶都能用得上的工具。未來，我們希望與香港投資推廣署（InvestHK）這樣的機構深化合作，在全球電商和貿易行業擁抱AI轉型的關鍵時刻，讓大企業和中小企業都能配備企業級創新解決方案，實現營運全面自動化，並從下一輪全球經濟變革中受益。」