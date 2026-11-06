財經視野｜英國央行3年來首次加息　分析︰維護信譽的舉措

英國央行周四宣佈將基準利率上調25個基點至4.00%，為2023年8月以來首次加息，也是近三年來首次收緊貨幣政策，符合市場預期。

貨幣政策委員會（MPC）

以8比1的投票結果通過決議，唯一持異議的委員曼恩（Catherine Mann）主張更大幅度加息50個基點至4.25%。

英國央行行長貝利在隨後的新聞發布會上表示，若中東局勢未能迎來緩解通脹壓力的實質進展，未來仍有進一步加息的可能。

通脹上行，9月CPI升至3.5%

英國央行在隨決議公布的11月貨幣政策報告中表示，中東衝突已進入第九個月，全球能源價格在已處高位的基礎上進一步上漲。

英國9月CPI按年升至3.5%，預計未來數月仍將繼續上行。央行的核心預測顯示，受能源價格直接傳導影響，英國通脹率將在2027年年中升至約5%的峰值，隨後逐步回落，2028年三季度回歸2%目標。此前市場曾預期峰值在4%左右，此次上修幅度明顯。

報告還指出，儘管能源價格上漲的直接影響顯而易見，並將繼續推高企業和家庭的能源賬單，但目前尚缺乏證據表明其對其他價格和工資產生連鎖反應。然而，當前通脹壓力已足以構成提高銀行利率的理由。近幾個月來的經濟活動數據普遍強於預期，這進一步支持了適度收緊貨幣政策的必要性。

12月議息會議成觀察窗口

英國央行表示，貨幣政策並非按預設路徑運行。委員會將在每次會議上繼續評估相關證據，尤其關注高能源價格可能對其他物價乃至整個經濟產生的影響，具體措施包括監測基本工資、定價行為和勞動力​​閒置情況的變化。

委員會將根據需要調整銀行利率，以確保中期內消費者物價指數（CPI）通脹率回升至2%的目標水平。

隨着本次加息落地，市場焦點轉向英國央行12月的下一次議息會議。

分析指，英央行加息舉措仍然感覺像是謹慎的、維護信譽的舉措。

目前交易員預計12月加息概率約35%。

12月會議將是檢驗"二輪效應"是否顯現的下一個關鍵觀察窗口，而中東局勢走向與能源價格走勢，仍將是決定英國央行政策路徑的核心變量。

摩根大通私人銀行全球投資策略師麥迪遜·福勒表示：「今天的加息舉措仍然感覺像是謹慎的、維護信譽的舉措，而不是激進加息周期的開始。通脹水平居高不下，但通脹是否已蔓延至能源以外的領域，目前尚無定論。」

決定公布後，英鎊兑美元走強，對未來利率走勢預期較為敏感的兩年期英國政府債券收益率也大幅上漲了4個基點。

國際油價直線拉升，截至發稿，WTI原油漲逾1.5%，此前一度大跌，布倫特原油漲幅超過2%。